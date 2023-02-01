Скандал на премии Muzikālā banka: оперная дива выступила с критикой

Илона Багеле написала в Facebook: "Дорогие мои слушатели, поклонники, а также Даугавпилс! Теперь свои вопросы, почему я не участвую в Muzikālā banka в качестве гостя в этом году, в год моего юбилея в моем родном городе, пожалуйста, адресуйте исполнительному продюсеру проекта Айгару Динсбергсу".

Динсбергс объяснил изданию Privātā Dzīve, что обвинения в его адрес неуместны: "Я как исполнительный продюсер не один решаю, кто будет гостем. Это совместное решение всей творческой группы на протяжении нескольких лет, к тому же конкуренция в выборе очень большая".

Продюсер добавил, что он выдвигал кандидатуру Багеле.

"Никто не сомневается в профессиональных способностях Илоны в классической музыке, но она не артистка в стиле Latvijas Radio 2. По этой причине было принято решение отметить только юбилей Марии Наумовой", - рассказывает Динсбергс.

Напомним, в этом году главный приз получила группа Citi Zēni с песней Lieka štuka.

Галерея: Muzikālā banka 2022

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