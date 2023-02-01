Как ученые объясняют появления снежного человека

Американские черные медведи (ursus americanus) обычно передвигаются на четырех ногах, однако, если им нужно что-то увидеть или обонять более отчетливо, то они могут вставать и даже ходить на обеих задних лапах, издалека они действительно напоминают мохнатого, двуногого, человекоподобного монстра.

Это не первый раз, когда ученые объясняют феномен снежного человека действиями черных медведей. В 2005 году ученый сравнил популяции черных медведей с сообщениями о наблюдениях йети на северо-западе США. В то время был сделан вывод, что ответственность за это несет не черный медведь, а другое животное. Однако в исследовании 2009 года, охватывающем тот же регион, ученые обнаружили значительное совпадение между популяциями черных медведей и наблюдаемыми йети.

Видео: Медведь гуляет на двух лапах

В новом исследовании ученые расширили проанализированные области и пришли к выводу, что большинство увиденных йети действительно могут быть черными медведями. Правда, интересен тот факт, что черные медведи не так распространены во Флориде и Техасе, как где-либо еще, но сообщений о йети там не меньше.

Однако черный медведь - не единственное существо, которое издалека может выглядеть как йети. Любой человек мог бы быть похож на него при соответствующих обстоятельствах и с определенной точки обзора.

Новое исследование еще не рецензировано и опубликовано на сайте bioRxiv.