Информация, опубликованная в новом исследовании, показывает, что в большинстве случаев, когда люди видели так называемого снежного человека, или йети, мистическое существо на самом деле было не чем иным, как черным медведем, стоящим на задних лапах.
Как ученые объясняют появления снежного человека
Американские черные медведи (ursus americanus) обычно передвигаются на четырех ногах, однако, если им нужно что-то увидеть или обонять более отчетливо, то они могут вставать и даже ходить на обеих задних лапах, издалека они действительно напоминают мохнатого, двуногого, человекоподобного монстра.
Это не первый раз, когда ученые объясняют феномен снежного человека действиями черных медведей. В 2005 году ученый сравнил популяции черных медведей с сообщениями о наблюдениях йети на северо-западе США. В то время был сделан вывод, что ответственность за это несет не черный медведь, а другое животное. Однако в исследовании 2009 года, охватывающем тот же регион, ученые обнаружили значительное совпадение между популяциями черных медведей и наблюдаемыми йети.
Видео: Медведь гуляет на двух лапах
В новом исследовании ученые расширили проанализированные области и пришли к выводу, что большинство увиденных йети действительно могут быть черными медведями. Правда, интересен тот факт, что черные медведи не так распространены во Флориде и Техасе, как где-либо еще, но сообщений о йети там не меньше.
Однако черный медведь - не единственное существо, которое издалека может выглядеть как йети. Любой человек мог бы быть похож на него при соответствующих обстоятельствах и с определенной точки обзора.
Новое исследование еще не рецензировано и опубликовано на сайте bioRxiv.
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