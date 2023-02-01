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В Австралии нашли потерянную радиоактивную капсулу

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В Австралии нашли потерянную радиоактивную капсулу
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Радиоактивная капсула.
Радиоактивная капсула. Фото: JackParker/"Twitter"

Сегодня была найдена радиоактивная капсула, которая, как считается, случайно выпала из грузовика, когда ее транспортировали из шахты на склад.

Серебряная капсула размером восемь на шесть миллиметров, которую использовали на шахте, пропала в середине января. Капсула содержит радиоактивный цезий-137, сообщает AFP.

К счастью, капсулу нашли.

Эксперты в области здравоохранения указывают, что если ее взять в руки, капсула может привести к серьезным радиационным ожогам и рвоте.

Предприятие Rio Tinto, которое использовало капсулу в раскопках, извинилось за случившееся.

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