Сегодня была найдена радиоактивная капсула, которая, как считается, случайно выпала из грузовика, когда ее транспортировали из шахты на склад.
В Австралии нашли потерянную радиоактивную капсулу
В Австралии нашли потерянную радиоактивную капсулу
Серебряная капсула размером восемь на шесть миллиметров, которую использовали на шахте, пропала в середине января. Капсула содержит радиоактивный цезий-137, сообщает AFP.
К счастью, капсулу нашли.
Эксперты в области здравоохранения указывают, что если ее взять в руки, капсула может привести к серьезным радиационным ожогам и рвоте.
Предприятие Rio Tinto, которое использовало капсулу в раскопках, извинилось за случившееся.
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