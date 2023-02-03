В Сети вновь не могут решить школьный пример по математике

В лидерах - два варианта ответа.

Пользователь @fraustehd предложил сначала умножить 2 на результат вычитания в скобках (4), а после разделить 6 на это число. У него получилось 0,75.

В свою очередь, у пользователя @moderators_R_scum вышел иной ответ. Он решил сначала выполнить вычитание в скобках, затем вернуться в начало и разделить 6 на 2. Только потом он умножил полученные результаты друг на друга и в результате получил 12.

Был и третий вариант ответа - от пользователя @Goose_attack223. У него вышло 17,5.

"Я объединил пять случайных ответов из комментариев, а затем разделил на пять, так как это действительно имеет смысл", - написал он.