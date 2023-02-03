Пара оставила своего малыша на стойке регистрации в аэропорту

Родители, чьи личности не установлены, регистрировались вместе с младенцем на рейс Ryanair из израильского международного аэропорта имени Бен-Гурион в Брюссель, Бельгия.

Фото: ChameleonsEye/Shutterstock

Выяснилось, что у малыша нет билета, и супруги отправились в самолет, оставив ребенка на стойке регистрации авиакомпании.

Дело было передано в полицию, сообщила CNN представитель Ryanair.

Она сказала: "Эти пассажиры, которые направлялись из Тель-Авива в Брюссель, регистрировались без бронирования для своего младенца. Затем они прошли контроль безопасности, оставив малыша на регистрации".

Агент по регистрации в аэропорту Бен-Гурион связался со службой безопасности аэропорта, которая вернула этих пассажиров, и теперь дело за местной полицией.

Согласно веб-сайту Ryanair, "младенцы могут быть включены в бронирование рейса в процессе онлайн-резервации". При планировании путешествия с младенцем на веб-сайте отображается всплывающее сообщение о том, что взимается плата в размере 25 евро или эквивалентной суммы в местной валюте за каждый рейс в одну сторону, когда младенец находится на коленях у взрослого. Если взрослые хотят, чтобы ребенок летел в автокресле, то это кресло оплачивается отдельно.

Администрация аэропорта Израиля подтвердила инцидент в аэропорту. В заявлении говорится: "Пара и младенец с бельгийскими паспортами прибыли на рейс без билета для ребенка. Пара также опаздывала на рейс. В результате они оставили детское кресло с ребенком и побежали к контрольно-пропускному пункту, пытаясь добраться до выхода на посадку на рейс".

Представитель израильской полиции сообщил CNN по телефону, что к тому времени, когда полиция прибыла на место происшествия, дело было решено. Он сказал: "Ребенок был с родителями, и никаких дополнительных расследований не проводится".