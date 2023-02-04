"Русскоязычные и русские требуют внимания, которого они не заслужили", - указала в передаче "1:1" Латвийского телевидения автор фильма "Даугавпилс - город не/возможностей" Владислава Романова.
Романова: Русскоязычные требуют внимания, которого они не заслужили
"Война в Украине очень сильно разделила семьи [русскоязычных]", - говорит она, признавая, что это произошло и с ее собственной семьей.
"У меня из всех родственников остались только три человека, и все это произошло из-за того, что у нас различные позиции по поводу того, что происходит в Украине. Это было бы лицемерием с моей стороны, если бы я продолжала совершенно спокойно коммуницировать с той частью семьи, которая поддерживает войну в Украине и которая не на моей стороне".
"Все это время русским и русскоязычным давали очень большие скидки, и эти скидки недопустимы. Это скидки на язык, это скидки на то, что у русскоязычных и русских есть возможность нести 9 мая цветы к памятнику и праздновать дату, которая доставляет латышам очень сильную боль", - говорит автор фильма.
По ее мнению, латыши были слишком толерантны к русскоязычным и позволили им жить как хозяевам.
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