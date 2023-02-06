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30-летний пес попал в Книгу рекордов Гиннесса

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30-летний пес попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Пес Бобби
Пес Бобби Фото: скриншот

Пес Боби (Bobi) из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака в истории, говорится на сайте организации.

Боби появился на свет 11 мая 1992 года. 1 февраля 2023-го собаке исполнилось 30 лет и 266 дней.

Собака породы Рафейр ду Алентежу. Обычно они живут около 12-14 лет.

По словам хозяина, Боби прожил так долго благодаря тому, что находился в спокойной, умиротворяющей обстановке вдалеке от города. Он также сказал, что всегда кормил Боби тем, что ел сам, и не держал животное на цепи или поводке.

Собака и по сей день продолжает играть с четырьмя хозяйскими котами и любит гулять. 

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