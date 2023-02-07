Элина Дидрихсоне о травле в Сети: "Я не делаю ничего плохого"

Элина до сих пор не считает, что делает что-то не так.

Во избежание подобных случаев социальная служба и, как говорит Элина, многие другие посоветовали ей не показывать сына подписчикам. Уже тогда она отметила, что не намерена мириться с этим, ведь они с мужем - лайфстайл-блогеры.

Также в рубрике "Моббинг. Анонимная атака" Элина подчеркивает, что и дальше будет делать то, что ей нравится:

"Все равно буду показывать.

Я как бы понимаю, что элементарно если я покажу, как натягиваю колготки, то каждый вставит свои пять копеек. Покажу ребенка - то же самое. Сначала я думала - да, не подходите ко мне, и если бы я осталась на такой позиции, я бы, наверное, не показывала. Если я показываю, я понимаю, что будут эти комментарии, мне с ними жить, но

сердцем я понимаю, что не делаю ничего плохого, чтобы вы могли упрекнуть меня и сказать, что я плохая мать".