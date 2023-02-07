Скандальный инфлюенсер и предпринимательница Элина Дидрихсоне делится своим опытом относительно решения показать свою жизнь публично в социальных сетях в рубрике "Моббинг. Анонимная атака" на 1188.lv. Она не только столкнулась с осуждением комментаторов, но и попала в поле зрения социальных служб и Государственной инспекции по защите прав детей. Несмотря на негативную реакцию, Элина решила показать свою жизнь, а потому готова к тому, что это не последний раз, когда она попадает под перекрестный огонь мнений.
Элина Дидрихсоне о травле в Сети: "Я не делаю ничего плохого"
"Поскольку я замужем, моя семья - это мой муж и мой сын. Папа всегда говорил, что это моя семья и это мой выбор. Я тоже в свое время ушла из семьи и начала строить свое гнездышко. И уже тогда я не хотела, чтобы кто-нибудь лез и учил меня, как создавать семью. Даже тогда, когда мы думали об имени для Джейсона, папа тоже сказал, что он мой сын и что именно я должна дать ему имя, а не другие люди.
Мои родители никогда не приставали с советами, что следует или не следует делать. Это наш личный выбор.
Мы с мужем очень открыты, и у нас с этим нет проблем", - говорит Дидрихсоне.
Муж Элины убедил ее полагаться на свои ощущения при принятии решения о том, что она готова показать своим подписчикам.
В своем повествовании Элина вспоминает недавние события - семья попала в поле зрения социальной службы в конце прошлого года. Причиной тому стал контент Элины в социальных сетях, который обеспокоил многих подписчиков. Фолловеры переживали за состояние здоровья ее сына.
Элина до сих пор не считает, что делает что-то не так.
Во избежание подобных случаев социальная служба и, как говорит Элина, многие другие посоветовали ей не показывать сына подписчикам. Уже тогда она отметила, что не намерена мириться с этим, ведь они с мужем - лайфстайл-блогеры.
Также в рубрике "Моббинг. Анонимная атака" Элина подчеркивает, что и дальше будет делать то, что ей нравится:
"Все равно буду показывать.
Я как бы понимаю, что элементарно если я покажу, как натягиваю колготки, то каждый вставит свои пять копеек. Покажу ребенка - то же самое. Сначала я думала - да, не подходите ко мне, и если бы я осталась на такой позиции, я бы, наверное, не показывала. Если я показываю, я понимаю, что будут эти комментарии, мне с ними жить, но
сердцем я понимаю, что не делаю ничего плохого, чтобы вы могли упрекнуть меня и сказать, что я плохая мать".
В конце 2022 года Элина Дидрихсоне обнародовала, что семья попала в поле зрения социальной службы. Произошло это вскоре после того, как видео Дидрихсоне с сыном вызвало широкий резонанс в обществе. Инфлюенсер опубликовала в сторис ролик, где видно, как ее сын Джейсон, которому на тот момент было почти пять месяцев, сидит на кровати, но не может удержать равновесие и падает на одеяло. Судя по запечатленному на видео, это произошло не менее четырех раз. По мнению Элины, видео было сердечным, но открыло "ящик Пандоры" для дальнейших комментариев и реплик в социальной сети.
Напомним, имя Элины Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей (PTAC), так и Службы государственных доходов, а теперь еще и социальной службы.
В последнее время также активно обсуждались ее привычки вождения с непристегнутым ремнем безопасности, а также широкий резонанс вызвало разрекламированное видео Элины с сыном, которое возмутило пользователей социальных сетей.
Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Кроме того, Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.
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