"Был напуган": певец Нормунд Рутулис о встрече с Раймондом Паулсом

Нормунд Рутулис подтвердил ведущей Радио SWH Инесе Вайкуле, что Раймонд Паулс, без сомнения, значим в его жизни. "Слава Богу, что так случилось. Ходят даже анекдоты о том, что Маэстро - наш бог поп-музыки, с этим нельзя не согласиться. Так получилось, что с 1994 года наши пути всегда шли вместе".

Нормунд Рутулис вспоминает, что все началось с приглашения участвовать в мюзикле Раймонда Паулса Zaļā jumprava, в котором, помимо хоров и солистов (Гунтарс Ветра, Иева Парша и Айя Кукуле), нашлось место еще одному исполнителю. Профессор Арвидс Платперс спросил Ветру, не знает ли он кого-нибудь без академического музыкального образования, кто мог бы исполнить эту роль.

"Вот так я туда попал... Я правда был напуган - впервые в жизни и еще с Маэстро", - рассказывает он.

Однако спустя какое-то время все как-то само собой устаканилось. "После этого концерта Маэстро пожал мне руку, сказав, что это было достойное выступление. Так мы и начали", - вспоминает Рутулис.

Отмечая тридцатилетие Радио SWH, и дальше планируются встречи с творческими и яркими личностями, которые сделали радио таким, каким мы его слышим сегодня.

Ранее Анна-Мария Паула, внучка Раймонда Паулса, в интервью журналу Ieva откровенно рассказала о работе в приюте для женщин и о том, каково это - расти в известной семье.

Видео: Интервью с Нормундом Рутулисом