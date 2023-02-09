Житель Лондона Малькольм Рассел, занимающийся поиском сокровищ в речной грязи, наткнулся на очень необычную находку - почти целый древний и редкий римский кувшин, сообщает CNN.
Мужчина нашел кое-что особенное в речной грязи
Уникальный артефакт был извлечен из речного ила на прошлой неделе, когда воды Темзы значительно отступили. Археологи Лондонского музея считают, что кувшин мог быть изготовлен во II веке нашей эры.
Копание в грязи было популярно еще в викторианскую эпоху. Это процесс, когда человек копается в иле и грязи, в то время как воды Темзы отступают, в надежде найти интересные исторические предметы.
Малькольм занимается этим уже семь лет.
It’s only January, but this may well end up being my #mudlarking find of the year: a miraculously mostly complete Roman cup. A less common form. Now having its contents x-rayed at the Museum of London. #mudlark #archaeology #romanbritain #history pic.twitter.com/qDoGNOZ4xa— Mud Historian (Malcolm Russell) (@MudHistorian) January 29, 2023
"Обычно удается найти лишь обломки древних глиняных предметов, однако когда я опустил руку в воду, то зацепился пальцем за ручку и передо мной предстал почти неповрежденный римский кувшин.
Я был так удивлен и взволнован, что чуть не вытряхнул песок и грязь из кувшина, но потом вспомнил, как однажды друг сказал мне, что нельзя этого делать, потому что в Лондонском музее неповрежденные сосуды предпочитают проверять рентгеновскими лучами, чтобы выяснить, что в них хранится", - сказал Рассел.
Он также признался, что за последние семь или восемь лет ему довелось видеть в грязи лишь несколько вещей такого размера. У недавно обнаруженного кувшина не хватает одной ручки, но в остальном он цел.
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