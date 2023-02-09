"Мы никогда в Риге столько не собирали": латгальцы Varang Nord о прошедшем концерте

Varang Nord - латвийская фолк-метал-группа из Даугавпилса. В 2019 году Varang Nord впервые в истории Латвии победили на конкурсе Wacken Metal Battle в Германии. Им помогло то, что они старались отличаться от других, никого не копировать, а кроме того, пели на языке своего региона - латгальском.

"В этот раз мы куда серьезнее подошли к рекламе и раскрутке мероприятия, в результате чего количество проданных билетов по сравнению с сентябрем 2021 года выросло почти втрое, а на самом концерте было очень много новых лиц, для которых это явно был первый концерт Vаrang Nord, что просто прекрасно!" - сказал Максим Попов после концерта, который состоялся 4 февраля в клубе Melnā Piektdiena.

Varang Nord Фото: Пресс-фото

На этом концерте Varang Nord презентовали новый состав группы, а также красиво и весело попрощались с участниками, которые концертный состав группы на данный момент покинули - басистом Данилой и перкуссионистом Славой.