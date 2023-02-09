"С нашего последнего концерта в Риге прошло почти полтора года", - признается лидер и вокалист фолк-метал-группы Varang Nord Максим Попов.
"Мы никогда в Риге столько не собирали": латгальцы Varang Nord о прошедшем концерте
Varang Nord - латвийская фолк-метал-группа из Даугавпилса. В 2019 году Varang Nord впервые в истории Латвии победили на конкурсе Wacken Metal Battle в Германии. Им помогло то, что они старались отличаться от других, никого не копировать, а кроме того, пели на языке своего региона - латгальском.
"В этот раз мы куда серьезнее подошли к рекламе и раскрутке мероприятия, в результате чего количество проданных билетов по сравнению с сентябрем 2021 года выросло почти втрое, а на самом концерте было очень много новых лиц, для которых это явно был первый концерт Vаrang Nord, что просто прекрасно!" - сказал Максим Попов после концерта, который состоялся 4 февраля в клубе Melnā Piektdiena.
На этом концерте Varang Nord презентовали новый состав группы, а также красиво и весело попрощались с участниками, которые концертный состав группы на данный момент покинули - басистом Данилой и перкуссионистом Славой.
"Мы наконец привезли в Ригу наших замечательных друзей из вильнюсской группы Ūkanose. До этого мы их приглашали на наш фестиваль Metal Over Fortress в Даугавпилсе, они же нас привозили в Литву, где мы играли два очень важных концерта в поддержку Украины в апреле прошлого года", - объяснил Максим.
Литовскую группу латвийские зрители приняли очень тепло, что оценили участники Varang Nord:
"В целом этот рижский концерт стал уже седьмым по счету за последние 10 месяцев совместно с нашими литовскими братьями и сестренкой. И мы очень рады, как все прошло и какой горячий прием им устроила столичная публика. Всегда приятно наблюдать, как талантливые люди получают то, что заслуживают!".
Днем ранее Varang Nord выступили в Таллинне вместе с Ūkanose и легендами эстонского фолк-метала Metsatöll.
"Впервые разделить сцену и бэкстейдж с Metsatöll для нас было особенной честью, и все прошло потрясающе, несмотря на то, что в эстонской столице мы не играли больше пяти лет", - отметил Максим, добавив, что теперь они будут чаще наведываться в Эстонию.
В Литве Varang Nord чувствуют себя как дома, на любом литовском фестивале количество желающих приобрести фирменный мерч группы, превышает таких желающих в Латвии.
На лето у Varang Nord запланировано несколько фестивалей, в том числе в странах, где музыканты еще не бывали (например, в Румынии), но основной задачей они ставят для себя запись нового альбома.
Видео: Varang Nord в Риге
В 2023 году состав группы пополнили два участника - гитарист Ринальд и бас-гитарист Эдгар. Для Ринальда это первый опыт игры в большой группе, но, со слов Максима, он идеально вписался и замечательно справляется.
"Свежая кровь, безусловно, придаст новый импульс всему творческому процессу - как студийному, так и концертному, так что мы настроены очень позитивно, как обычно!" - подытожил солист Varang Nord.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!