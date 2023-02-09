Что делать при землетрясении и как к нему можно подготовиться?

Спасательные работы в Малатье, Турция Фото: Getty Images

Если здание выстояло, лучше его не покидать

Эксперты Геологической службы США утверждают, что если после землетрясения здание, в которым вы находитесь, выстояло, то ваши шансы на выживание увеличатся, если вы останетесь внутри.

Американские сейсмологи даже придумали девиз, который легко запоминается: "залегайте, укрывайтесь и держитесь" - прямо как на фронте во время обстрела.

Упав на колени и упершись руками в пол, вы отчасти обезопасите себя от падающих предметов и обломков, при этом сохранив способность передвигаться.

Укрывшись под столом или кроватью, по крайней мере до тех пор, пока толчки не прекратятся, вы также повысите свои шансы на выживание.

Бытует мнение, что дверной проем тоже служит неплохой защитой, но только не в старых домах, и эксперты считают, что крепкий стол - более надежная защита.

А вот окна и фасады обычно обрушиваются первыми, так что от них лучше держаться подальше.

Эксперты советуют не покидать здание, если оно выдержало толчки Фото: Reuters

Снаружи безопаснее

Этот совет может звучать как противоречие предыдущим, но когда толчки закончились, обычно лучше выйти наружу на тот случай, если ваш дом все же пострадал и может начать разваливаться.

Опять же, как угадать, что все уже закончилось, и новый удар не застанет вас где-то на лестнице? Увы, при землетрясениях ответить на этот вопрос невозможно.