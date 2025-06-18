Фото Пункты мобильности: кому будет выгодна новинка на улицах Риги

Из Болдераи в центр за 20 минут на электричке. Или из центра до Шкиротавы, а дальше - на электросамокате или троллейбусе, которые ждут прямо у станции. Ради новой возможности передвижения в Риге строят пункты мобильности. TVNET+ выяснил, что это такое, как они устроены, будут ли полезны и что может получиться в итоге.
Для кого строят пункты мобильности? Зачем это рижанам?
"Я, вообще-то, обычно никуда не пересаживаюсь - сел в 22-й троллейбус и доехал до центра и обратно. Зачем мне пункты мобильности?" - спрашивает читатель RUS TVNET Леонид.
Эксперт соглашается, что для тех, кто пользуется только одним видом транспорта, пункты мобильности будут всего лишь умеренным улучшением: "станет приятнее ожидать транспорт в благоустроенном месте".