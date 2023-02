Supernova: в каком порядке выступят финалисты?

Ранее в финал прошли: Артур Хатти (Artūrs Hatti) с песней Love Vibes, Alise Haijima - Tricky, Томс Калдераускис - When It All Falls, 24. Avēnija с песней You Said, Маркус Рива - Forever, Avéi - Let Me Go, Patrisha - Hush, Raum - Fake Love, Луизе - You To Hold Me, Sudden Lights - Aijā.