Рыбак в заливе Белфаст выловил то, что он назвал уловом всей жизни. Ему удалось поймать редкого голубого омара, сообщает BBC.
"Улов всей жизни": в Белфасте поймали чрезвычайно редкого голубого омара
28-летний рыбак Стюарт Браун из города Бангор в Северной Ирландии, сказал, что встреча с великолепным ракообразным стала "сюрпризом для всех".
Браун выпустил омара сразу после того, как сделал снимок, потому что он был слишком мал, чтобы его оставить.
"Он все еще где-то в воде, счастливо плавает. Я надеюсь, что если кто-то еще поймает его, они тоже отпустят его", - сказал рыбок.
Большинство омаров темно-коричневого цвета, но они могут быть и других необычных цветов, включая оранжевый, красный и желтый.
Ученые считают, что необычная окраска вызвана генетической патологией.
BBC сообщает, что некоторые морские биологи оценивают шанс поймать голубого омара примерно один к двум миллионам.
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