"Улов всей жизни": в Белфасте поймали чрезвычайно редкого голубого омара

28-летний рыбак Стюарт Браун из города Бангор в Северной Ирландии, сказал, что встреча с великолепным ракообразным стала "сюрпризом для всех".

Браун выпустил омара сразу после того, как сделал снимок, потому что он был слишком мал, чтобы его оставить.

"Он все еще где-то в воде, счастливо плавает. Я надеюсь, что если кто-то еще поймает его, они тоже отпустят его", - сказал рыбок.

Большинство омаров темно-коричневого цвета, но они могут быть и других необычных цветов, включая оранжевый, красный и желтый.

Ученые считают, что необычная окраска вызвана генетической патологией.

BBC сообщает, что некоторые морские биологи оценивают шанс поймать голубого омара примерно один к двум миллионам.