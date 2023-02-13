Как голосовало жюри? Опубликованы результаты Supernova

Таким образом, Sudden Lights получили возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала - 9 мая. Вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.

Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.

В прошлом году представители Латвии группа Citi Zēni выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.

В 2022 году "Евровидение" выиграли представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако было решено доверить проведение конкурса в 2023 году Великобритании.