11 февраля Sudden Lights с песней Aijā убедительно одержали верх в национальном отборе Supernova - и зрители, и жюри присудили группе первое место.
Как голосовало жюри? Опубликованы результаты Supernova
По сообщению LTV, победители получили 66 307 голосов в телефонном голосовании. Победитель был определен по суммарной оценке звонков и текстовых сообщений зрителей и голосованию жюри.
Итоги финала:
- Sudden Lights - 1-е место по голосованию зрителей (66 307 голосов), 1-е место - по оценке жюри;
- Patrisha - 2-е место по голосованию зрителей (50 958 голосов), 2-е место - по оценке жюри;
- 24. Avēnija - зрители присудили 4-е место (8735 голосов), а жюри - 3-е;
- Маркус Рива - 3-е место у зрителей (27 302 голоса) и 5-е - у жюри;
- AVÉI - 5-е место у зрителей (8294 голоса), 6-е - у жюри;
- RAUM - 6-е место по мнению зрителей (6986 голосов) и 7-е место у жюри;
- Томс Калдераускис - 9-е место у зрителей (2608 голосов), 4-е место у жюри;
- Alise Haijima - 8-е место ей дали и зрители, и жюри (5607 голосов);
- Артур Хатти - 7-е место у зрителей (6251 голос) и 10-е место у жюри;
- Луизе (Luīze) - 10-е место у зрителей (2384 голоса) и 9-е место по мнению жюри.
Галерея: Финал Supernova-2023
Ранее букмекеры делали ставку именно на Sudden Lights и на участницу Patrisha.
Таким образом, Sudden Lights получили возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.
На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала - 9 мая. Вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.
Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.
В прошлом году представители Латвии группа Citi Zēni выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.
В 2022 году "Евровидение" выиграли представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако было решено доверить проведение конкурса в 2023 году Великобритании.
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