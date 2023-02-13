Фото и видео ⟩ Впечатляет! В нескольких странах Европы засняли, как взорвался огненный метеор

Иностранные СМИ пишут, что болид создал яркую вспышку, которую особенно хорошо можно было видеть в Англии и Уэльсе, а также в некоторых местах на севере Франции и в Париже.

Vairākās Rietumeiropas valstīs, tostarp, Francijā, Lielbritānijā, Nīderalndē, pagājušajā naktī bija redzams spožs bolīds. Video no Parīzes: https://t.co/6WJsL0o4uR — Toms Bricis (@boms_tricis) February 13, 2023

Болид приблизительно в 3 часа был замечен во Франции, создав "огненный мяч", который разделился на маленькие кусочки.

В Венгрии, Бельгии и Нидерландах присутствует болид.

Фото: AFP/SCANPIX

Летящий в космосе кусок камня, который не попадает в атмосферу Земли, является метеороидом или астероидом. Войдя в атмосферу Земли, космический камень, который летит на огромной скорости, сталкивается с сопротивлением воздуха и превращается в горящий мяч.

Такой объект мы называем метеором. Метеоры, которые достигают поверхности Земли, называются метеоритами, а очень яркие метеоры - болидами.

В плане состава болиды могут быть разными - от металлического и каменистого астероида до ледяной кометы, состоящей из аммония и метана. Из-за сопротивления и трения атмосферы болид вспыхивает с определенной силой и яркостью.

BREAKING: Asteroid strikes Earth’s atmosphere in France 😳‼️ pic.twitter.com/Yikw5xXGPD — RapTV (@Rap) February 13, 2023

Wow ! Live from Paris center. A lot higher in the sky than I anticipated. And a lot brighter as well.

En direct de Paris centre. Nettement plus haut dans le ciel que je le pensais. Et plus brillant aussi ! #Sar2667 #asteroid #asteroide pic.twitter.com/Tf9dRauFqJ — CM Favre (@harlesc) February 13, 2023