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Фото и видео ⟩ Впечатляет! В нескольких странах Европы засняли, как взорвался огненный метеор

rus.tvnet.lv
Впечатляет! В нескольких странах Европы засняли, как взорвался огненный метеор
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Фото: IMO Meteor Org./"Twitter"

Прошедшей ночью в нескольких странах был замечен метеор, оказавшийся в атмосфере Земли. Метеоролог Том Брицис сообщает, что в некоторых странах Западной Европы, в том числе во Франции, Великобритании и Нидерландах, был виден блестящий болид.

Иностранные СМИ пишут, что болид создал яркую вспышку, которую особенно хорошо можно было видеть в Англии и Уэльсе, а также в некоторых местах на севере Франции и в Париже.

Болид приблизительно в 3 часа был замечен во Франции, создав "огненный мяч", который разделился на маленькие кусочки.

В Венгрии, Бельгии и Нидерландах присутствует болид.

Фото: AFP/SCANPIX

Летящий в космосе кусок камня, который не попадает в атмосферу Земли, является метеороидом или астероидом. Войдя в атмосферу Земли, космический камень, который летит на огромной скорости, сталкивается с сопротивлением воздуха и превращается в горящий мяч.

Такой объект мы называем метеором. Метеоры, которые достигают поверхности Земли, называются метеоритами, а очень яркие метеоры - болидами.

В плане состава болиды могут быть разными - от металлического и каменистого астероида до ледяной кометы, состоящей из аммония и метана. Из-за сопротивления и трения атмосферы болид вспыхивает с определенной силой и яркостью.

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