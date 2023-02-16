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Опубликованы уникальные видеоматериалы, на которых виден остов "Титаника"

rus.tvnet.lv
Опубликованы уникальные видеоматериалы, на которых виден остов "Титаника"
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В среду, 15 февраля, были опубликованы уникальные видеоматериалы, на которых виден пароход "Титаник". Кадры были сделаны в 1985 году во время водолазной экспедиции, давшей первые сведения о кораблекрушении, пишет Reuters.

С момента первого исследования было создано несколько документальных фильмов о "Титанике", в которых и были продемонстрированы кадры остова судна.

Как известно, в свое первое и последнее путешествие "Титаник" отправился 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и затонул.

На тот момент это был самый большой пассажирский пароход в мире, при его строительстве использовались самые современные технологии, поэтому люди считали, что он непотопляем.

Трагедия "Титаника" стало одной из крупнейших морских катастроф и унесла жизни более 1000 человек.

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