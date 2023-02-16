Опубликованы уникальные видеоматериалы, на которых виден остов "Титаника"

С момента первого исследования было создано несколько документальных фильмов о "Титанике", в которых и были продемонстрированы кадры остова судна.

Как известно, в свое первое и последнее путешествие "Титаник" отправился 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и затонул.

На тот момент это был самый большой пассажирский пароход в мире, при его строительстве использовались самые современные технологии, поэтому люди считали, что он непотопляем.

Трагедия "Титаника" стало одной из крупнейших морских катастроф и унесла жизни более 1000 человек.