В среду, 15 февраля, были опубликованы уникальные видеоматериалы, на которых виден пароход "Титаник". Кадры были сделаны в 1985 году во время водолазной экспедиции, давшей первые сведения о кораблекрушении, пишет Reuters.
Опубликованы уникальные видеоматериалы, на которых виден остов "Титаника"
Опубликованы уникальные видеоматериалы, на которых виден остов "Титаника"
С момента первого исследования было создано несколько документальных фильмов о "Титанике", в которых и были продемонстрированы кадры остова судна.
Как известно, в свое первое и последнее путешествие "Титаник" отправился 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и затонул.
На тот момент это был самый большой пассажирский пароход в мире, при его строительстве использовались самые современные технологии, поэтому люди считали, что он непотопляем.
Трагедия "Титаника" стало одной из крупнейших морских катастроф и унесла жизни более 1000 человек.
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