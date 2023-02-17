Известный российский актер Артур Смольянинов, ранее осудивший военное вторжение войск РФ на территорию Украины и находящийся сейчас в Латвии, на YouTube-канале SPEKTR PRESS предстал в образе Леси Украинки.
Смольянинов в образе Леси Украинки о Путине: "Украина - не Россия"
Артур Смольянинов прочел стихотворение Дмитрия Быкова о президенте РФ Владимире Путине в рамках проекта "Гражданин поэт". Оно получило название "С кем кончает В. В. Путин".
В ролике Артур читает строки на сине-желтом фоне с портретом Леси Украинки. На нем вышиванка, бусы и венок из цветов на голове.
"С каждым днем яснее: Украина - не Россия,
Ты не кончишь с нею,
В заболоченной равнине
Вскормлен кислым тестом,
Ты увязнешь в Украине
Этим самым местом.
Так и будешь в вечном клинче
Мучить все живое,
Заходясь в победном кличе,
То есть жалком вое".
Ранее в интервью Кириллу Мартынову в YouTube-подкасте "Новая газета Европа" Артур Смольянинов рассказал, что пока говорить о том, что карьера "пошла в гору", рано, но возобновился проект "Гражданин поэт", который осуществляет живущий в Латвии писатель, журналист и медиаменеджер Андрей Васильев. Когда актеру предложили принять участие, он сразу согласился, заранее спросив, не против ли Михаил Ефремов (Михаил Ефремов ранее был лицом и голосом этого проекта). На данный момент снят один ролик на стихи Дмитрия Быкова. Планируются гастроли и выступления.
Напомним, теперь актер активно развивает свою карьеру в Латвии.
Видео: Артур Смольянинов в образе Леси Украинки
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