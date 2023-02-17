Смольянинов в образе Леси Украинки о Путине: "Украина - не Россия"

Артур Смольянинов прочел стихотворение Дмитрия Быкова о президенте РФ Владимире Путине в рамках проекта "Гражданин поэт". Оно получило название "С кем кончает В. В. Путин".

В ролике Артур читает строки на сине-желтом фоне с портретом Леси Украинки. На нем вышиванка, бусы и венок из цветов на голове.

"С каждым днем яснее: Украина - не Россия,

Ты не кончишь с нею,

В заболоченной равнине

Вскормлен кислым тестом,

Ты увязнешь в Украине

Этим самым местом.

Так и будешь в вечном клинче

Мучить все живое,

Заходясь в победном кличе,

То есть жалком вое".

Ранее в интервью Кириллу Мартынову в YouTube-подкасте "Новая газета Европа" Артур Смольянинов рассказал, что пока говорить о том, что карьера "пошла в гору", рано, но возобновился проект "Гражданин поэт", который осуществляет живущий в Латвии писатель, журналист и медиаменеджер Андрей Васильев. Когда актеру предложили принять участие, он сразу согласился, заранее спросив, не против ли Михаил Ефремов (Михаил Ефремов ранее был лицом и голосом этого проекта). На данный момент снят один ролик на стихи Дмитрия Быкова. Планируются гастроли и выступления.

Напомним, теперь актер активно развивает свою карьеру в Латвии.

Видео: Артур Смольянинов в образе Леси Украинки