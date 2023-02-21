Болдуину смягчили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве

Известно, что из обвинительного заключения был исключен пункт о применении огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства.

Адвокаты Алека Болдуина настаивали, что прокуроры в Нью-Мексико ошибочно вменяли актеру применение огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства. Этот закон в штате приняли лишь спустя несколько месяцев после гибели Галины Хатчинс.

Если бы этот пункт остался в обвинении, то Алеку Болдуину грозило бы до пяти лет лишения свободы. Теперь ему грозит до полутора лет тюрьмы.

Решение прокуратуры также распространяется на консультанта по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которой предъявили обвинения вместе с Алеком Болдуином.

Напомним, Галина Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера. Алек Болдуин вышел на связь только на следующий день и был потрясен случившимся. В интервью американскому телеканалу ABC он сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.