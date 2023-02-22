The Guardian назвала лучший пляж Латвии

Издание пишет, что Рига с её зданиями в стиле модерн, доступными оперными представлениями и прогулками по берегу Даугавы привлекает внимание туристов круглый год, но лето - повод совершить поездку из латвийской столицы на пляж.

The Guardian особенно отмечает пляж в Майори, неподалёку от которого находится концертный зал "Дзинтари", построенный в 1930-х годах, где летом регулярно проходят концерты.

На обед и ужин журналисты The Guardian советуют отправиться в ресторан Laivas под открытым небом, который предлагает меню латышской кухни, вдохновленное окружающими лесами, морем и реками. Там можно отведать паштет из сельди с яблоком и утиную грудку, приготовленную в собственной коптильне ресторана.

За чем-то легким британцы рекомендуют отправиться во французское кафе Madam Brioš, где готовят отличные гречневые оладьи. Что касается отелей, то внимание The Guardian привлёк Hotel MaMa, в котором всего семь номеров, сауна и солнечная терраса.