Рассматривают возможность уменьшения налогов на рецептурные лекарства

Председатель комиссии Инга Берзиня отметила, что цены на лекарства в Латвии выше, чем в других развитых странах. Она заявила, что ее коллега покупает лекарства для своего ребенка в Польше, где они в четыре раза дешевле, чем в Латвии. С другой стороны, такие лекарства, как парацетамол, стоят от 40 до 50 центов в Великобритании и Нидерландах, а в Латвии около двух евро. Кроме того, в этих странах такие лекарства можно купить в супермаркете, а не только в аптеке.