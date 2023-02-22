В целях стабилизации цен на лекарства Министерство здравоохранения рассматривает возможность снижения налогов на все рецептурные препараты, сообщила на заседании комиссии по социальным и трудовым делам парламентский секретарь Минздрава Илзе Ортвейна.
Рассматривают возможность уменьшения налогов на рецептурные лекарства
Как сообщил заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин, в бюджете министерства на 2023 год предусмотрено увеличение до 219,34 млн евро средств на оплату компенсируемых медикаментов и материалов. В прошлом году финансирование составляло 191,866 млн евро.
Минздрав также планирует в этом году пересмотреть и усовершенствовать принципы возмещения расходов на лекарства и изделия медицинского назначения.
Председатель комиссии Инга Берзиня отметила, что цены на лекарства в Латвии выше, чем в других развитых странах. Она заявила, что ее коллега покупает лекарства для своего ребенка в Польше, где они в четыре раза дешевле, чем в Латвии. С другой стороны, такие лекарства, как парацетамол, стоят от 40 до 50 центов в Великобритании и Нидерландах, а в Латвии около двух евро. Кроме того, в этих странах такие лекарства можно купить в супермаркете, а не только в аптеке.
Книгин возразил, что продажа лекарств в супермаркетах может оказать негативное влияние на здоровье людей. С этим согласилась Илзе Айзсилниеце, президент Латвийского общества врачей, которая заявила, что грамотность в вопросах здоровья в Великобритании и Германии отличается от латвийской.
Ортвейна сообщила, что информационный отчет о реформе цен на лекарства находится в Кабмине с прошлого года, но до сих пор не рассмотрен, так как его влияние на бюджет составляет 26 млн евро. Поэтому одним из решений является снижение налогов на все рецептурные препараты, не разделяя их на компенсируемые и некомпенсируемые. С другой стороны, на безрецептурные лекарства, включая пищевые добавки, оптовики смогут ставить любую наценку, какую захотят.
Ортвейна также отметила, что в соседних с Латвией странах другой подход к налогообложению лекарств. Например, в Эстонии к компенсируемым лекарствам применяется НДС в размере 9%, а в Литве - 5% ко всем лекарствам.
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