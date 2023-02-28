Когда речь заходит об экономике замкнутого цикла, первое, что приходит на ум, - это способы утилизации использованных электроприборов. Однако экономика замкнутого цикла распространяется не только на электронику, но и на одежду, потому что она тоже сильно загрязняет окружающую среду. Поэтому важно следовать советам, как эффективнее уменьшить загрязнение природы, не теряя в своем внешнем виде.
Семь способов, как каждый может участвовать в экономике замкнутого цикла моды
Принципы экономики замкнутого цикла уже начали трансформировать швейную промышленность. Все больше и больше продуктов разрабатываются таким образом, чтобы их можно было использовать в течение более длительного времени и они быстро не теряли своей ценности. Трансформации очень важны для всей фэшн-индустрии.
В целом индустрия одежды и моды производит 10% от всех вредных выбросов во всем мире, поэтому этой отрасли уделяется все больше и больше внимания. Компании индустрии моды находятся под растущим давлением, поэтому отрасль становится все более и более приспособленной к экономике замкнутого цикла.
Сами бренды также создают различные инициативы и приглашают потребителей принять участие в различных мероприятиях с целью продвижения более экологически чистой модели экономики замкнутого цикла. Вот почему нужно поговорить о семи способах, которыми каждый может внести свой вклад в оборот и устойчивость одежды.
1. Модель замкнутого цикла моды
Экономика замкнутого цикла в индустрии моды - не совсем тот шаг, который модным брендам так легко реализовать. Это долгосрочный проект, который также требует доверия потребителей к конкретному бренду. Компании, которые хотят стать более устойчивыми, нуждаются в инвестициях в производство более прочной одежды, а также в разработку новых материалов, которые могли бы оказать более положительное влияние на окружающую среду и общество.
2. Переработка
Переработка одежды стала очень популярной среди различных брендов и потребителей, что позволяет дать новую жизнь использованной одежде. Переработка предусматривает, что существующая одежда перерабатывается для создания чего-то совершенно нового - будь то другой тип одежды или просто интересный элемент дизайна.
Многие бренды уже сейчас концентрируются на том, чтобы созданную ими одежду можно было переработать. Однако и сами потребители, используя творческое мышление, могут получить некоторую выгоду от переработки одежды
Популярные примеры вторичной переработки включают преображение старых джинсов в стильные шорты и даже сумки. Старые футболки можно превратить в шопперы (которые могут заменить одноразовые пластиковые пакеты), а другие модные вещи также могут обрести новую жизнь и функциональность.
Такой шаг позволяет не только сократить отходы, но и дает потребителям, дизайнерам и брендам возможность творчески находить новые способы использования и создавать новую одежду.
3. Магазины винтажа и секонд-хэнды
В народе такие магазины нередко зовут "хумпалами". Это серьезный сдвиг в экономике одежды, поскольку такие бренды и потребители могут сократить количество отходов.
Магазины одежды секонд-хэнд являются очень эффективным примером экономики замкнутого цикла - они позволяют вам получить одежду различных известных брендов, которая часто использовалась всего несколько раз, по очень доступной цене. Даже одежду в виде простых "тряпок" можно переработать и превратить в нечто совершенно новое.
Это еще один способ, с помощью которого люди могут участвовать в экономике замкнутого цикла, просто покупая подержанную одежду, - это уменьшить выбросы углерода, необходимые для производства новой одежды. Также ненужную одежду можно пожертвовать на благотворительность.
4. Перепродажа
В последние годы перепродажа одежды буквально "взорвала" - потребители и бренды ищут способы стать все более и более устойчивыми. За последние пять лет сфера перепродажи одежды выросла более чем в 20 раз, что позволяет продавать ненужную вам одежду через Интернет.
Как и в случае с подержанной одеждой и переработкой, в этом случае ненужный предмет одежды получает новую жизнь, а не выбрасывается в мусорное ведро. Кроме того, это также позволяет вам зарабатывать и продолжать одежде сохранять ее стоимость.
По оценкам, в 2020 году во всем мире было выброшено около 90 миллионов тонн одежды. Перепродажа - один из способов снизить этот показатель, а также сократить потребность в постоянном производстве новой одежды.
5. Повторное производство
Это, кажется, самый верный метод в контексте устойчивости. Повторное производство открывает возможности для производства чего-то совершенно нового из существующих материалов, а изношенная одежда становится сырьем. В конце концов, это может решить многие проблемы, с которыми сталкиваются производители одежды - такие как переработка одежды и превращение ее, например, в упаковку.
Принимая во внимание, что 95% одежды и текстильных изделий на свалке могут быть переработаны, критически важно, чтобы изменились и привычки людей, чтобы они сдавали бывшую в употреблении одежду в специально разработанные контейнеры, что становится все более распространенным явлением в Латвии.
6. Прокат одежды
Еще один формат, который завоевывает все большее признание в последние годы - это аренда одежды. Часто бывает так, что близится какое-то мероприятие и необходимо красиво одеться. Поэтому нередко дамы покупают красивое платье, мужчины - костюм, которые после этого пылятся в шкафу в ожидании моли, которая просто съест всю эту красивую одежду. Чтобы избежать такой ситуации, в мире все популярнее становится услуга проката одежды, которая позволяет потребителям на время получить красивую одежду.
Этот шаг эффективно сокращает объем отходов (поскольку не придется выкидывать изъеденную молью одежду), а также освобождает место в шкафу, потому что вам не нужно хранить одежду, которая не пригодится. Это простой способ, как привлечь потребителей в экономику замкнутого цикла.
7. Выкуп
В модной индустрии все популярнее становится схема выкупа. Она предусматривает, что потребитель в магазине приобретает новый товар, носит его, а когда он больше не нужен, приносит назад в магазин, который дает скидки на покупку новых вещей. Между тем выкупленный товар улучшается, перепродается как бывшая в употреблении одежда или просто используется в качестве сырья для новых товаров, что продлевает жизненный цикл изделия.
Такие бренды, как Patagonia, H&M, The North Face и A.P.C - это лишь несколько примеров глобальных усилий по разработке успешных схем возврата, которые позволяют этим компаниям стать более экологичными и повысить доверие и лояльность потребителей.
Материал создан при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!