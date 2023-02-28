Семь способов, как каждый может участвовать в экономике замкнутого цикла моды

4. Перепродажа

В последние годы перепродажа одежды буквально "взорвала" - потребители и бренды ищут способы стать все более и более устойчивыми. За последние пять лет сфера перепродажи одежды выросла более чем в 20 раз, что позволяет продавать ненужную вам одежду через Интернет.

Как и в случае с подержанной одеждой и переработкой, в этом случае ненужный предмет одежды получает новую жизнь, а не выбрасывается в мусорное ведро. Кроме того, это также позволяет вам зарабатывать и продолжать одежде сохранять ее стоимость.

По оценкам, в 2020 году во всем мире было выброшено около 90 миллионов тонн одежды. Перепродажа - один из способов снизить этот показатель, а также сократить потребность в постоянном производстве новой одежды.

5. Повторное производство

Это, кажется, самый верный метод в контексте устойчивости. Повторное производство открывает возможности для производства чего-то совершенно нового из существующих материалов, а изношенная одежда становится сырьем. В конце концов, это может решить многие проблемы, с которыми сталкиваются производители одежды - такие как переработка одежды и превращение ее, например, в упаковку.

Принимая во внимание, что 95% одежды и текстильных изделий на свалке могут быть переработаны, критически важно, чтобы изменились и привычки людей, чтобы они сдавали бывшую в употреблении одежду в специально разработанные контейнеры, что становится все более распространенным явлением в Латвии.

6. Прокат одежды