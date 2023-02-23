В это сложно поверить, но Артем Глузунов отправилcя выбирать обручальное кольцо, которое так давно хотела его возлюбленная Элина Глузунова.
"Потом его не продать": жених Глузуновой странно выбирает обручальное кольцо
"Я приехал в Ригу, чтобы увидеть кольцо Элины, о котором она спрашивает несколько недель". Заходя в ювелирный магазин, он громко объявляет: "Мне нужно кольцо".
Артем ознакомился с предложением в интернете, и иронично заявляет, что его интересует кольцо за 3 евро 51 цент.
Продавец отвечает, что это не их сайт, но они могут предложить что-то другое. Он ухмыляется и говорит, что хочет кольцо примерно в этой ценовой категории, на что продавщица указывает, что за такую цену кольцо купить невозможно.
Артем не скрывает, что цены на маленькие блестящие безделушки кажутся ему сильно завышенными. Он считает, что это пустая трата денег:
"Вы не сможете продать его за ту же сумму или больше".
Артем живет с уверенностью - чем дешевле, тем лучше.
Артем рассказал, что когда-то делал Элине предложение, но кольцо ее не устроило: "Ей не понравилось это кольцо, потому что оно было дешевым. Она швыряла это кольцо повсюду".
Элина ранее поделилась историей предложения Артема. Он дал ей именно то кольцо, которое она хотела, но она была очень разочарована, убираясь в доме и находя доказательства стоимости кольца. Она поняла, что это был не бриллиант, которого так жаждало ее сердце, и это ее сильно ранило.
Ранее, латвийская певица Элина Глузунова, участница шоу "Семья в банке" (Ģimene burkā), обратилась к известному психотерапевту Айне Пойше, чтобы разобраться в своих отношениях с отцом ее детей Артемом.
В разговоре Элина Глузунова отметила, что между ними существуют разногласия, и одна из причин, по которой они не достигают компромисса, - нежелание Артема говорить. Элина неоднократно просила Артема пойти вместе с ней к консультанту по отношениям, но он ей отказывал. Артем считает, что третьим лицам не стоит вмешиваться в их отношения.
Элина Глузунова откровенно призналась, что на самом деле никогда не хотела, чтобы дети рождались вне брака. Она также ранее заявляла, что никогда не будет с русским мужчиной: "Но вот у меня трое внебрачных детей и лысый русский".
Певица отметила, что узнала о прошлом своего мужа весьма своеобразным образом: "О том, что Артем женат, я узнала через два дня после рождения первенца... Я это узнала только потому, что, если бы мы пошли в загс, нам бы это обязательно сообщили, спросили бы о рождении ребенка вне брака. Видно же, что я не из Таиланда", - иронизирует она.
Глузунова никогда не скрывала, что для нее важно выйти замуж, но из-за прошлого любимого мужчины это в настоящее время невозможно. Артем до сих пор состоит в законном браке с гражданкой Таиланда, и хотя ранее он заявлял о разводе, до сих пор этого не сделал.
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