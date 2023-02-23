"Потом его не продать": жених Глузуновой странно выбирает обручальное кольцо

Ранее, латвийская певица Элина Глузунова, участница шоу "Семья в банке" (Ģimene burkā), обратилась к известному психотерапевту Айне Пойше, чтобы разобраться в своих отношениях с отцом ее детей Артемом.

В разговоре Элина Глузунова отметила, что между ними существуют разногласия, и одна из причин, по которой они не достигают компромисса, - нежелание Артема говорить. Элина неоднократно просила Артема пойти вместе с ней к консультанту по отношениям, но он ей отказывал. Артем считает, что третьим лицам не стоит вмешиваться в их отношения.

Элина Глузунова откровенно призналась, что на самом деле никогда не хотела, чтобы дети рождались вне брака. Она также ранее заявляла, что никогда не будет с русским мужчиной: "Но вот у меня трое внебрачных детей и лысый русский".

Певица отметила, что узнала о прошлом своего мужа весьма своеобразным образом: "О том, что Артем женат, я узнала через два дня после рождения первенца... Я это узнала только потому, что, если бы мы пошли в загс, нам бы это обязательно сообщили, спросили бы о рождении ребенка вне брака. Видно же, что я не из Таиланда", - иронизирует она.

Глузунова никогда не скрывала, что для нее важно выйти замуж, но из-за прошлого любимого мужчины это в настоящее время невозможно. Артем до сих пор состоит в законном браке с гражданкой Таиланда, и хотя ранее он заявлял о разводе, до сих пор этого не сделал.

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