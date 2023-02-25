Фото ⟩ Иван Дорн, Бусулис и другие: в Рижском цирке прошел благотворительный концерт

Галерея: Благотворительный концерт Veltījums Ukrainai! ("Посвящение Украине!")

В концерте приняли участие более 100 музыкантов и артистов, в том числе Иван Дорн, Shipsea, Интарс Бусулис, GG Choir, Раймондс Тигулс, Вестардс Шимкус, Каспарс Земитис, Даумантс Калниньш, Latvian Voices, Dagamba, The Sound Poets, Станислав Юдин и Аснате Ранцане, Tautumeitas, Carnival Youth, Iļģi и многие другие друзья и сторонники Украины.

Один купленный билет на мероприятие эквивалентен одному пожертвованию. В рамках благотворительного концерта была реализована благотворительная акция "Без тебя нет победы", направленная на обеспечение пожертвования в размере 500 000 евро на укрепление ВСУ Украины.

В проекте на добровольных началах участовали: режиссер Инга Тропа, Янис Страпцанс и Сигне Нигале, художник Кришс Салманис, звукорежиссер Андрис Узе, основатели, друзья и активисты фонда "Предприниматели за мир" Кристофс Блаус, Лаура Скроделе и Иева Дриксна, а также другие люди, поддерживающие Украину.

Все пожертвования, полученные на концерте, пойдут на поддержку Украины!

Как уже сообщалось, в пятницу, 24 февраля, исполнится год с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Продолжая поддерживать Украину, по всей Латвии прошли различные мероприятия и митинги.