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В Венеции катастрофически низкий уровень воды. Гондолы застряли в грязи

rus.tvnet.lv
В Венеции катастрофически низкий уровень воды. Гондолы застряли в грязи
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Гондолы в Венеции в грязи
Гондолы в Венеции в грязи Фото: SIPA/Scanpix

Венецианские лодки застряли в грязи, потому что из-за засухи невозможно передвигаться по каналам. Прогноз погоды также свидетельствуют о том, что в ближайшее время осадков не будет, сообщает CNN.

Ученые и экологические организации говорят, что обычно главной проблемой в Венеции является наводнение, но на этот раз это засуха.

Каналы Венеции всегда функционировали как улицы, на которых происходит торговля и общественные услуги, в том числе скорая помощь, пожарные, полиция перемещаются по воде.

В самой длинной реке Италии По, которая вытекает из Альп и течет до Адриатического моря, на 61% меньше воды, чем обычно в этом месяце, говорится в сообщении.

В июле прошлого года Италия объявила чрезвычайное положение в округах, расположенных на реке По, которые выращивают около трети сельскохозяйственной продукции.

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