В этом году Латвия заняла третье место на чемпионате мира по подледной рыбной ловле в Эстонии, сообщают организаторы соревнований.
Фото ⟩ Латвия заняла третье место на чемпионате мира по подледному лову
Победила команда из Украины, второе место заняла литовская команда, а третье - Латвия. В свою очередь, хозяева - эстонцы - расположились на восьмом месте.
Галерея: Чемпионат мира по подледной рыбной ловле в Эстонии
Соревнования проходили два дня - 25 и 26 февраля. По итогам первого дня лидерство захватила команда Латвии. Но в воскресенье латвийские спортсмены выступили слабее и скатились на третье место.
В индивидуальном зачете титул чемпиона мира по подледной рыбалке завоевал украинский спортсмен Алексей Зайко, серебряная медаль - у латвийского спортсмена Андриса Ерумса, а бронза - у представителя Украины Игоря Новгородского.
Всего в чемпионате мира участвовали 11 команд. К участию не были допущены команды России и Беларуси.
Соревнования по ловле на мормышку со льда проходили на озере Виртсъярв недалеко от города Тарту. Виртсъярв - второе по величине озеро Эстонии после озера Пейпус.
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