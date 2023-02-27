Фото ⟩ Латвия заняла третье место на чемпионате мира по подледному лову

Победила команда из Украины, второе место заняла литовская команда, а третье - Латвия. В свою очередь, хозяева - эстонцы - расположились на восьмом месте.

Галерея: Чемпионат мира по подледной рыбной ловле в Эстонии

Соревнования проходили два дня - 25 и 26 февраля. По итогам первого дня лидерство захватила команда Латвии. Но в воскресенье латвийские спортсмены выступили слабее и скатились на третье место.

В индивидуальном зачете титул чемпиона мира по подледной рыбалке завоевал украинский спортсмен Алексей Зайко, серебряная медаль - у латвийского спортсмена Андриса Ерумса, а бронза - у представителя Украины Игоря Новгородского.

Всего в чемпионате мира участвовали 11 команд. К участию не были допущены команды России и Беларуси.

Соревнования по ловле на мормышку со льда проходили на озере Виртсъярв недалеко от города Тарту. Виртсъярв - второе по величине озеро Эстонии после озера Пейпус.