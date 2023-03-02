3 знака Зодиака, которые выбирают токсичных партнеров и боятся одиночества

Весы

Весы замечают красные флаги, как правило, когда проходит уже много времени и связь становится довольно крепкой. И именно поэтому они долго могут колебаться, прежде чем окончательно поставить точку. Правда, когда они скажут "нет", пути назад уже не будет.

Скорпион

Скорпионы редко вступают в токсичные отношения, но когда они встречаются с другим Скорпионом, то мертвой хваткой цепляются в партнера. Это объяснимо - ведь они так похожи.

Овен

Несмотря на всю свою прагматичность, они могут оказаться в сложных отношениях. Хотя разум подсказывает им разорвать болезненный союз, этот знак известен своим упорством. Но как только Овен решится, то он исчезнет без следа.