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3 знака Зодиака, которые выбирают токсичных партнеров и боятся одиночества

rus.tvnet.lv
3 знака Зодиака, которые выбирают токсичных партнеров и боятся одиночества
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/Kumpol Vashiraaskorn

Эксперты "Клубера" составили список знаков Зодиака, которые "цепляются за токсичных партнеров из-за боязни одиночества".

Весы

Весы замечают красные флаги, как правило, когда проходит уже много времени и связь становится довольно крепкой. И именно поэтому они долго могут колебаться, прежде чем окончательно поставить точку. Правда, когда они скажут "нет", пути назад уже не будет.

Скорпион

Скорпионы редко вступают в токсичные отношения, но когда они встречаются с другим Скорпионом, то мертвой хваткой цепляются в партнера. Это объяснимо - ведь они так похожи. 

Овен

Несмотря на всю свою прагматичность, они могут оказаться в сложных отношениях. Хотя разум подсказывает им разорвать болезненный союз, этот знак известен своим упорством. Но как только Овен решится, то он исчезнет без следа.

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