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СМИ: Меладзе и Брежнева продают свой особняк в России

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СМИ: Меладзе и Брежнева продают свой особняк в России
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Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото: Кадр из видео

Украинская певица Вера Брежнева и ее муж, композитор Константин Меладзе, выставили на продажу свою недвижимость в России, сообщает УНИАН. 

СМИ сообщили, что Вера Брежнева и Константин Меладзе выставили на продажу трехэтажный особняк в Московской области. Он расположен в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк". Общая площадь - 700 квадратных метров. За него звездные супруги хотят 299 миллионов рублей (около 3,7 миллиона евро).

Журналисты сообщают, что в доме есть домашний кинотеатр, сауна, три спальни, огромная кухня, столовая и камин. 

Напомним, 7 декабря 2022 года украинская певица Вера Брежнева выступила с концертом в Риге, выйдя на сцену впервые за долгое время. После начала войны в Украине она покинула Россию. Позднее певица призналась, что первое время находилась в сильнейшей депрессии, но затем взяла себя в руки и стала заниматься благотворительностью.

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