СМИ: Меладзе и Брежнева продают свой особняк в России

СМИ сообщили, что Вера Брежнева и Константин Меладзе выставили на продажу трехэтажный особняк в Московской области. Он расположен в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк". Общая площадь - 700 квадратных метров. За него звездные супруги хотят 299 миллионов рублей (около 3,7 миллиона евро).

Журналисты сообщают, что в доме есть домашний кинотеатр, сауна, три спальни, огромная кухня, столовая и камин.

Напомним, 7 декабря 2022 года украинская певица Вера Брежнева выступила с концертом в Риге, выйдя на сцену впервые за долгое время. После начала войны в Украине она покинула Россию. Позднее певица призналась, что первое время находилась в сильнейшей депрессии, но затем взяла себя в руки и стала заниматься благотворительностью.