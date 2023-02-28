Угроза для Латвии и других стран НАТО и ЕС с территории Беларуси продолжит возрастать, говорится в годовом отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB).
Отчет: угроза Латвии и странам НАТО со стороны Беларуси растет
Война России против Украины в прошлом году обозначила возрастающее влияние России в белорусской политике, военной сфере, экономике, информационном пространстве и государственном управлении. Хотя части белорусской армии не принимают непосредственное участие в войне России против Украины, Беларусь предоставляет логистическую, медицинскую и техническую поддержку российской армии и поэтому несет солидарную ответственность за российскую агрессию в Украине.
В настоящее время российская армия использует территорию Беларуси как свою территорию, что, соответственно, увеличивает угрозу для соседних с ней стран, в том числе для Латвии.
Вторжение в Украину подтвердило, что Беларусь уже не самостоятельно решает вопросы своей политики безопасности, а действует в соответствии с инструкциями России. По данным SAB, режим нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко не был проинформирован о готовящейся войне и узнал о ней только 24 февраля 2022 года.
Под прикрытием войны Россия усилила свое военное присутствие и влияние в Беларуси, имея там полную свободу передвижения вооруженных сил.
С созданием регионального территориального подразделения в октябре 2022 года Россия добилась постоянного присутствия своих сил в Беларуси, чему Беларусь ранее долго сопротивлялась. Белорусские инструкторы занимаются подготовкой на своей территории российских мобилизованных солдат для войны в Украине, так как в самой России инструкторов уже не хватает.
Также белорусская военная техника и боеприпасы регулярно поставляются для нужд российской армии, при этом на территории Беларуси все чаще размещаются российские противовоздушные и ракетные комплексы.
Однако, несмотря на усиливающееся давление со стороны России, Лукашенко с начала войны избегал прямого участия белорусской армии в боевых действиях на территории Украины.
Основной причиной действий Лукашенко является опасение возможного общественного недовольства и дестабилизации политической ситуации, что может привести к падению его режима. Очень вероятно, что этого хочет избежать и Россия, которой не нужна очередная проблемная ситуация на границе, считает SAB.
Однако возможности Лукашенко для маневра ограничены - в случае необходимости у России есть все инструменты, чтобы заставить белорусские вооруженные силы вступить в войну, несмотря на возможные внутриполитические последствия для Беларуси.
Хотя протесты против режима значительно уменьшились с 2020 года, недовольство политической ситуацией в Беларуси оставалось высоким и в 2022 году. При этом, несмотря на общественное недовольство, Лукашенко в целом удалось восстановить контроль над внутренней политикой Беларуси.
Вероятность новых волн протестов в настоящее время невелика, а политическая оппозиция, представители которой находятся в заключении или покинули страну, не угрожает стабильности режима белорусского диктатора.
Добиться этого Лукашенко в основном удалось за счет репрессий, которые в прошлом году продолжали усиливаться. В 2022 году количество политзаключенных в Беларуси уже превысило 1447 человек. Например, в конце октября было задержано более 45 сотрудников Академии наук. Большинство из них были освобождены после допроса и проверки содержимого мобильных телефонов, некоторые были приговорены к тюремному заключению. В конце года репрессиям подверглись и крупнейшие белорусские предприятия и организации.
В 2022 году Лукашенко продолжал уничтожать любую активность гражданского общества в Беларуси. На конец ноября 2022 года в Беларуси прекратили свою деятельность 1102 общественные организации, из них 699 находились в процессе принудительной ликвидации, а 403 приняли решение о закрытии самостоятельно.
Одним из основных факторов, позволяющих Лукашенко удерживать власть, является финансовая и экономическая помощь, оказываемая Россией.
В 2022 году Россия во многом продолжала содержать Беларусь, предоставляя ей кредиты и относительно дешевые энергоресурсы.
Поддержка Беларусью российского вторжения в Украину еще больше изолировала страну от остального мира, оставив Россию практически единственным гарантом выживания режима Лукашенко.
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