Отчет: угроза Латвии и странам НАТО со стороны Беларуси растет

Также белорусская военная техника и боеприпасы регулярно поставляются для нужд российской армии, при этом на территории Беларуси все чаще размещаются российские противовоздушные и ракетные комплексы.

Однако, несмотря на усиливающееся давление со стороны России, Лукашенко с начала войны избегал прямого участия белорусской армии в боевых действиях на территории Украины.

Основной причиной действий Лукашенко является опасение возможного общественного недовольства и дестабилизации политической ситуации, что может привести к падению его режима. Очень вероятно, что этого хочет избежать и Россия, которой не нужна очередная проблемная ситуация на границе, считает SAB.

Однако возможности Лукашенко для маневра ограничены - в случае необходимости у России есть все инструменты, чтобы заставить белорусские вооруженные силы вступить в войну, несмотря на возможные внутриполитические последствия для Беларуси.

Хотя протесты против режима значительно уменьшились с 2020 года, недовольство политической ситуацией в Беларуси оставалось высоким и в 2022 году. При этом, несмотря на общественное недовольство, Лукашенко в целом удалось восстановить контроль над внутренней политикой Беларуси.

Вероятность новых волн протестов в настоящее время невелика, а политическая оппозиция, представители которой находятся в заключении или покинули страну, не угрожает стабильности режима белорусского диктатора.

Добиться этого Лукашенко в основном удалось за счет репрессий, которые в прошлом году продолжали усиливаться. В 2022 году количество политзаключенных в Беларуси уже превысило 1447 человек. Например, в конце октября было задержано более 45 сотрудников Академии наук. Большинство из них были освобождены после допроса и проверки содержимого мобильных телефонов, некоторые были приговорены к тюремному заключению. В конце года репрессиям подверглись и крупнейшие белорусские предприятия и организации.

В 2022 году Лукашенко продолжал уничтожать любую активность гражданского общества в Беларуси. На конец ноября 2022 года в Беларуси прекратили свою деятельность 1102 общественные организации, из них 699 находились в процессе принудительной ликвидации, а 403 приняли решение о закрытии самостоятельно.

Одним из основных факторов, позволяющих Лукашенко удерживать власть, является финансовая и экономическая помощь, оказываемая Россией.

В 2022 году Россия во многом продолжала содержать Беларусь, предоставляя ей кредиты и относительно дешевые энергоресурсы.

Поддержка Беларусью российского вторжения в Украину еще больше изолировала страну от остального мира, оставив Россию практически единственным гарантом выживания режима Лукашенко.