Отчет: режим Путина внутриполитически сейчас силен как никогда

Уничтоженная политическая оппозиция

Выражение мнений, не соответствующих интересам режима, строго контролируется и наказывается. Политическая оппозиция уничтожена. В результате пропаганды и репрессий большая часть общества запугана и апатична, дистанцируется от политически острых тем.

Ядро элиты в значительной степени поддерживает Путина и контролирует все основные инструменты власти, от законодательной и судебной до исполнительной, такой как армия, службы безопасности и разведки. В отчете говорится, что элита, недовольная войной и ее последствиями, вынуждена смириться или покинуть Россию и в лучшем случае потерять статус и благосостояние.

Усилия и действия Путина по сохранению власти временами могут выглядеть как слабость режима. Так было, например, в публичном конфликте между Минобороны России и ультранационалистом Евгением Пригожиным. Однако произошедшее, скорее, еще раз пролило свет на природу путинского режима - Путину приходится уравновешивать и согласовывать интересы различных представителей элиты и группировок, не давая ни одной из них подавляющего преимущества.

Пригожин полностью зависит от ресурсов, предоставляемых режимом, и действует в установленных Путиным границах, более того, логично, что по мере роста роли Пригожина, в том числе в особенно важной для Путина зоне войны, эти границы будут расширяться.