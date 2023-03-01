Глузунова рассталась с отцом своих детей и покинула реалити-шоу

Для телезрителей не секрет, что в последнее время в семье была напряженная ситуация. Элина Глузунова хотела посетить семейного терапевта, но, к сожалению, ее гражданский муж и отец детей Артем не захотел этого делать.

Элина пошла к известному психотерапевту Айне Пойше одна. Специалист честно призналась, что не хотел бы участвовать в их свадьбе. Она четко дала понять Элине, что свадьба не станет решением для улучшения отношений.

Несмотря на мнение окружающих, женщина втайне надеялась получить предложение.

В последнем выпуске видно, что долгожданное предложение руки и сердца так и не состоялось, вместо этого пара поняла, что им не по пути, и оба решили прекратить свое участие в шоу.