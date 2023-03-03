Рядом с главным входом в 4500-летнюю пирамиду Хеопса исследователи обнаружили ранее неизвестный девятиметровый коридор, который может привести к дальнейшим открытиям.
В пирамиде Хеопса обнаружен секретный коридор
Старейшая из пирамид Гизы, одно из семи чудес света, пирамида Хеопса или Великая пирамида до сих пор продолжает удивлять. Она была построена во время правления фараона Хеопса из 4-й династии Египта (2589-2566 гг. до н.э.), а его архитектором был первосвященник Хемиуну. Секретный проход был обнаружен в рамках проекта, начатого в 2015 году, когда с помощью неинвазивных технологий, таких как инфракрасная термография, 3D-моделирование и космические лучи ученые пытаются заглянуть внутрь структуры пирамид.
В статье, опубликованной в научном журнале Nature, говорится, что открытие может привести к большому количеству новой информации о структуре пирамиды и значении известняковой структуры перед недавно обнаруженным коридором.
Возможно, недостроенный коридор был создан, чтобы сбалансировать вес пирамиды у главного входа.
"Мы продолжим сканирование, чтобы выяснить, что мы сможем найти под коридором или что спрятано в его конце", - заявил журналистам генеральный секретарь Высшего совета Египта по древностям Мустафа Вазири.
В 2017 году исследователи обнаружили в пирамиде пустоту длиной не менее 30 метров, что стало крупнейшим открытием внутренней структуры пирамиды с XIX века.
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