Глобальное соглашение о защите Мирового океана одобрено после многолетних переговоров

Экологи высказывали опасения, что процесс добычи полезных ископаемых может причинить ущерб местам размножения морских животных, создать шумовое загрязнение или оказаться токсичным для морских флоры и фауны.

В Международном органе по морскому дну, который осуществляет надзор за лицензированием глубоководной добычи ресурсов, заявили Би-би-си, что "любая будущая активность на глубоководных участках морского дна будет подчиняться строгим экологическим нормам и надзору, чтобы гарантировать, что она осуществляется ответственно".

Одной из основных проблем в ходе обсуждения стал вопрос о совместном использовании морских генетических ресурсов, рассказала Минна Эппс, директор группы по защите океанов Международного союза охраны природы.

К морским генетическим ресурсам относится биологический материал растений и животных в океане, который представляет какую-либо ценность для человека, например, может быть использован в промышленных процессах, изготовлении продуктов питания и лекарств.

У более богатых стран сейчас есть возможности и финансирование для исследования глубин океана, но более бедные страны хотели бы, чтобы обнаруженные ресурсы распределялись поровну.

Вещества, обнаруженные в морских губках, используются для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний Фото: Getty Images

По словам Роберта Бласиака, исследователя океана из Стокгольмского университета, проблема заключается в том, что сейчас никто не может оценить стоимость ресурсов, которые можно добыть в океане. Следовательно, неясно, как их можно разделить.