Звезда шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга Камбала пережила преображение - она сделала новую стрижку.
Фото ⟩ Ольга Камбала неожиданно изменила внешность
Ольга Камбала неожиданно изменила внешность
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, Ольга избавилась от длинных волос и сделала стильную стрижку.
Подписчики оценили такое преображение, не пожалев сердечек и теплых слов в комментариях.
Напомним, ранее семья Камбала отправилась в Милан, чтобы помочь дочери Ольги Лукерии пробиться в мир моды.
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