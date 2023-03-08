Фото ⟩ Ольга Камбала неожиданно изменила внешность

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, Ольга избавилась от длинных волос и сделала стильную стрижку.

Подписчики оценили такое преображение, не пожалев сердечек и теплых слов в комментариях.

Напомним, ранее семья Камбала отправилась в Милан, чтобы помочь дочери Ольги Лукерии пробиться в мир моды.