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Фото ⟩ Ольга Камбала неожиданно изменила внешность

rus.tvnet.lv
Ольга Камбала неожиданно изменила внешность
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Звезда шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга Камбала пережила преображение - она ​​сделала новую стрижку.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, Ольга избавилась от длинных волос и сделала стильную стрижку.

Подписчики оценили такое преображение, не пожалев сердечек и теплых слов в комментариях.

Напомним, ранее семья Камбала отправилась в Милан, чтобы помочь дочери Ольги Лукерии пробиться в мир моды. 

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