Первый секс в 37 лет. Какова жизнь в целибате?

Сандис Инзелбергс рассказал, что в школе у ​​него было много внутренних демонов, которые мешали ему жить той жизнью, которой он хотел, - у него были проблемы с уверенностью в себе и принятием своего тела. Все изменилось в тот момент, когда он открыл для себя йогу. Сандис отметил, что в йоге можно найти решение всех своих проблем, в том числе возможность набраться энергии, развить целеустремленность и получить идеальное тело.

Целибат, или воздержание от половых отношений, - не единственная практика воздержания Сандиса. Мужчина пьет и ест только один раз в день. И эти два воздержания, как он утверждает, пошли только на пользу.

"Самое интересное, о чем почти никто не говорит, это то, что если соблюдать целибат, то любая другая вещь, самая простая - прогулка или разговор с человеком, - приносит феноменальное, мощное удовольствие. Ты живешь в экстазе".

В продолжении ток-шоу Сандис впервые публично заявляет: "Я уже год не соблюдаю целибат. Впервые я влюбилась ровно год назад в возрасте 37 лет и уже год в отношениях. Теперь я хотя бы ясно и четко могу сказать, что такое жизнь в целибате до 37 лет и какой она стала без целибата".

"Я не чувствую, что зря потратил свое время, потому что, если бы не это время, я бы многого не воплотил и не достиг. Я сделал все, что хотел, а это хорошее время для отношений.

В то же время моя самая большая ошибка заключалась в том, что я думал, что романтические отношения сделают меня менее способным любить других. Все наоборот. Как я мог придумать такую ​​глупую теорию?!"

Видео: Интервью с Сандисом