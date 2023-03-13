В Польше крестьянин случайно выкопал горшок с монетами XVII века

Около 1000 медных моент были зарыты в поле на востоке Польши - недалеко от границы Беларуси и Украины. Мужчина использовал свой новый металлодетектор, чтобы найти детали от трактора сестры, поэтому, когда детектор начал пищать, он взялся за лопату и начал копать. Какого же было его удивление, когда вместо деталей от трактора под слоем земли оказался разбитый традиционный глиняный горшок с одной ручкой и суженным горлышком.

В Польше запрещено использовать металлодетекторы для поиска драгоценностей, поэтому мужчина связался с археологами местного города Люблин, которые на следующий день явились на место событий. Расследование показало, что горшок определенно был спрятан там с умыслом, пишет польское издание The First News.

Директор Агентства по сохранению исторического наследия Люблина написал в Facebook, что в горшке находилось порядка 1000 польских и литовских медных монет, выкованных в XVII веке. В результате окисления за 400 лет в земле медные монеты позеленели, кроме того, многие проржавели. Общий вес монет составляет 3 килограмма.

Выяснилось, что большая часть монет была выкована между 1663 и 1666 годами в Варшаве, Вильнюсе и Бресте. Горшок с деньгами передан в руки специалистов, которые будут исследовать его дальше.