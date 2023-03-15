Авторы многочисленных статей в интернете утверждают, что воду нельзя кипятить больше одного раза, иначе она становится вредной для здоровья. "Проверено.Медиа" разобрали основные доводы в пользу этого тезиса.
Правда ли, что опасно пить воду после повторного кипячения?
Нередко бывает так, что вы включили чайник, отвлеклись и вспомнили о желании выпить горячего чаю, когда вода уже остыла. На русском языке доступны десятки материалов, призывающих в такой ситуации вылить содержимое чайника, наполнить его заново и ещё раз вскипятить, ведь повторное кипячение опасно. Доводов масса: от повышения концентрации солей до образования опасных соединений фтора, от возможного отравления мышьяком до преобразования обычной воды в "тяжёлую" дейтериевую. Давайте разберём эти аргументы.
При повторном закипании вода преобразуется в дейтерий
Дейтерий (или тяжёлый водород) — изотоп водорода с атомной массой, равной 2. В отличие от самого распространённого изотопа — протия, ядро атома дейтерия состоит из протона и нейтрона. В природе дейтерий составляет около 0,015% всего объёма водорода. Боязнь появления этого изотопа в обычном чайнике появилась в русскоязычной среде благодаря известному историку русской кухни Вильяму Похлёбкину, который написал об этом в 1968 году в своей книге о чае. Год спустя советские учёные подсчитали: чтобы концентрация дейтерия превысила природную в десять раз, в чайнике нужно вскипятить 2×1033 кг воды, что на несколько порядков больше массы Земли. Из-за ничтожно малого КПД дейтерий добывают не кипячением, а с помощью ионного обмена или электролиза.
При повторном закипании в воде резко повышается концентрация мышьяка
Авторы нескольких материалов ссылаются на утверждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что мышьяк — самое опасное вещество, которое может оказаться в питьевой воде. В беднейших странах это действительно серьёзная проблема, но в большинстве государств концентрация мышьяка в водопроводной воде строго регламентируется. Например, в США предельный показатель — 0,01 мг/л, аналогичная норма действует и в России. ВОЗ считает опасным регулярное потребление воды с концентрацией мышьяка от 0,05 мг/л. Если вы полностью наполните чайник объёмом 1,7 л, то для получения такой пропорции вам нужно будет выкипятить около 80% воды. Для получения раствора, который может вызвать резкое отравление, нужно раз за разом кипятить чайник объёмом в 10 000 л.
При повторном закипании образуются фториды, которые замедляют развитие ребёнка
Пагубное влияние фтора на здоровье человека — это целая конспирологическая теория, у которой есть множество приверженцев. Рассказывая о вредоносности этого элемента и его солей, авторы проверенных нами материалов достают из рукава козырь: ссылаются на исследование Гарвардского университета. Такая статья действительно существует, её авторы также обозревали имевшиеся на тот момент сведения о влиянии фтора на неврологическое развитие. Вот только в этом исследовании ничего не сказано о кипячении. Мы можем провести такие же расчёты, что и с мышьяком. Возможно, дело в том, как кипячение влияет на концентрацию. Самая высокая (и при этом предвзятая) оценка токсичности фторидов для человека — 0,8 мг на кг массы тела, норматив содержания фторидов в питьевой воде в России — 1,5 мг/л. Чтобы чашка чая стала опасной из-за высокого содержания фтора, нужно выпарить до её объёма (350 мл) около 40 л воды.
При повторном закипании содержащиеся в воде нитраты преобразуются в канцерогены
Нитраты — вещества, содержащие нитрат-ион, — действительно могут содержаться в питьевой воде. При этом кипение не является условием для перехода такого соединения в канцероген нитрозамин. Исследование 2011 года показало, что кипячение может снизить концентрацию некоторых нитрозаминов в воде, а на концентрацию других вовсе не влияет. Преобразование нитратов в опасные канцерогены в куда большей степени зависит от того, какую очистку прошла вода перед тем, как вы начали её использовать.
При повторном закипании в воде повышается концентрация солей
По поводу этого аргумента справедливо всё то, что было сказано выше про мышьяк и фториды. Установленные нормы по содержанию солей в питьевой воде таковы, что их концентрация очень далека от опасных значений. Чтобы её достичь, воду нужно будет выпарить в несколько раз — двух кипячений для этого явно недостаточно. При этом, если сама вода недостаточно очищена и содержит опасные примеси, ни одно, ни два кипячения не сделают её менее вредной. Такую воду опасно пить в любом случае.
Большей частью ложь
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