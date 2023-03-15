Правда ли, что опасно пить воду после повторного кипячения?

Авторы нескольких материалов ссылаются на утверждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что мышьяк — самое опасное вещество, которое может оказаться в питьевой воде. В беднейших странах это действительно серьёзная проблема, но в большинстве государств концентрация мышьяка в водопроводной воде строго регламентируется. Например, в США предельный показатель — 0,01 мг/л, аналогичная норма действует и в России. ВОЗ считает опасным регулярное потребление воды с концентрацией мышьяка от 0,05 мг/л. Если вы полностью наполните чайник объёмом 1,7 л, то для получения такой пропорции вам нужно будет выкипятить около 80% воды. Для получения раствора, который может вызвать резкое отравление, нужно раз за разом кипятить чайник объёмом в 10 000 л.

Пагубное влияние фтора на здоровье человека — это целая конспирологическая теория, у которой есть множество приверженцев. Рассказывая о вредоносности этого элемента и его солей, авторы проверенных нами материалов достают из рукава козырь: ссылаются на исследование Гарвардского университета. Такая статья действительно существует, её авторы также обозревали имевшиеся на тот момент сведения о влиянии фтора на неврологическое развитие. Вот только в этом исследовании ничего не сказано о кипячении. Мы можем провести такие же расчёты, что и с мышьяком. Возможно, дело в том, как кипячение влияет на концентрацию. Самая высокая (и при этом предвзятая) оценка токсичности фторидов для человека — 0,8 мг на кг массы тела, норматив содержания фторидов в питьевой воде в России — 1,5 мг/л. Чтобы чашка чая стала опасной из-за высокого содержания фтора, нужно выпарить до её объёма (350 мл) около 40 л воды.