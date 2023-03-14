"Вешает лапшу на уши!": возлюбленная Филя резко ответила на слова его бывшей жены

Бывшая жена бывшего совладельца ABLV banka Олега Филя Санта Бернал на этой неделе прокомментировала в интервью журналу Privatā Dzīve решение суда о взыскании с нее почти двух миллионов евро, двух автомобилей Porsche и эксклюзивных драгоценностей, подаренных ей во время брака. На эти комментарии отреагировала Кристине Елинска, нынешняя спутница Филя.
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Свой комментарий Елинска опубликовала в коротких сторис в Instagram в ответ на заявления Бернал.
Публикуем неотредактированный комментарий Кристине Елинской в Instagram: "Прочитала комментарий Санты… Что сказать, ты не потеряла навыки писать и вешать лапшу на уши, точно так же, как бросить пить. Теперь, когда "все подходит к концу", я тоже могу говорить, и мне есть что рассказать о тебе, Санта. Но это в другой раз, в прекрасном интервью о "Санте и ее воображаемом мире" - не берите в голову. Правда совсем в другом... Опять пропила смысл".
Уже сообщалось, что в беседе с журналом Privatā Dzīve Бернал призналась: "Я очень опечалена, расстроена и разочарована выводами суда и не согласна с ними. Судебное разбирательство еще не завершено, так как приговор не вступил в законную силу. Приговор можно обжаловать в Верховном суде, что я и сделаю".
Она продолжила: "Пожалуй, самое сложное для меня - это признаться себе, дочерям, родителям и другим, что я могу оказаться в такой ситуации.
Что я вышла замуж за этого человека и это был мой выбор. Что я молчала, потому что мне было стыдно признаться в этом публично. Что я женщина, униженная мужчиной, который своим влиянием и деньгами контролирует все и всех. Что я так долго позволяла и не уходила. Что я боялась, потому что мне было неудобно и я не знала, как с этим справиться. Что я повелась на признания во внимании, ослепительные полеты, подарки, слова. Что я не присмотрелась, потому что было так легко поддаться. То, что одинокая мать двоих детей, полностью отдавшаяся работе, так опьянела от таких заявлений и внимания от человека, который мог получить все что угодно. Я, женщина, которая сама проповедовала всем латвийским женщинам на страницах журнала Cosmopolitan о независимости, бесстрашии и силе женщин... И я сама стала жертвой такой ужасной ситуации, и я не признавала этого, но продолжала улыбаться и говорить, что все замечательно, и я не расставалась. Потому что стыд, страх, унижение...".
В середине февраля Рижский окружной суд полностью удовлетворил иск бывшего совладельца ABLV banka Олега Филя к его бывшей жене Санте Бернал (ранее - Замуэле), приняв решение взыскать с нее почти два миллиона евро.
Напомним, что Филь и Замуэле начали встречаться весной 2015 года, когда Санта еще была главным редактором издания Cosmopolitan. Пара поженилась 1 октября 2016 года.
У Филя четверо детей от предыдущих отношений, а у Санты две дочери.
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