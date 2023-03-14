"Вешает лапшу на уши!": возлюбленная Филя резко ответила на слова его бывшей жены

Что я вышла замуж за этого человека и это был мой выбор. Что я молчала, потому что мне было стыдно признаться в этом публично. Что я женщина, униженная мужчиной, который своим влиянием и деньгами контролирует все и всех. Что я так долго позволяла и не уходила. Что я боялась, потому что мне было неудобно и я не знала, как с этим справиться. Что я повелась на признания во внимании, ослепительные полеты, подарки, слова. Что я не присмотрелась, потому что было так легко поддаться. То, что одинокая мать двоих детей, полностью отдавшаяся работе, так опьянела от таких заявлений и внимания от человека, который мог получить все что угодно. Я, женщина, которая сама проповедовала всем латвийским женщинам на страницах журнала Cosmopolitan о независимости, бесстрашии и силе женщин... И я сама стала жертвой такой ужасной ситуации, и я не признавала этого, но продолжала улыбаться и говорить, что все замечательно, и я не расставалась. Потому что стыд, страх, унижение...".