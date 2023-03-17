Новые документы указывают, что мать Леонардо да Винчи была похищенной рабыней

Если документы, обнаруженные итальянским историком, точны, то один из величайших живописцев эпохи Возрождения Леонардо да Винчи итальянец лишь частично. Правда, это открытие еще предстоит проверить и опубликовать в научном журнале.

"Мать Леонардо была рабыней-черкеской. Ее похитили из дома в горах Кавказа, несколько раз продавали в Константинополе, затем в Венеции, пока она не попала во Флоренцию, где встретила молодого нотариуса Пьеро да Винчи, отца Леонардо", - сказал на пресс-конференции Карло Вече, первооткрыватель документов.

Исследование семейной истории да Винчи затруднено, потому что до сих пор была возможность правильно составить генеалогическое древо только по линии отца да Винчи. Другие историки выдвинули гипотезу, что мать да Винчи была сиротой, которая до встречи с Пьеро жила в брошенном деревенском доме, пишет Live Science.