Новый анализ документов почти 600-летней давности позволяет предположить, что мать Леонардо да Винчи могла быть подростком, похищенным на Кавказе и отданным в рабство в Италии.
Новые документы указывают, что мать Леонардо да Винчи была похищенной рабыней
Если документы, обнаруженные итальянским историком, точны, то один из величайших живописцев эпохи Возрождения Леонардо да Винчи итальянец лишь частично. Правда, это открытие еще предстоит проверить и опубликовать в научном журнале.
"Мать Леонардо была рабыней-черкеской. Ее похитили из дома в горах Кавказа, несколько раз продавали в Константинополе, затем в Венеции, пока она не попала во Флоренцию, где встретила молодого нотариуса Пьеро да Винчи, отца Леонардо", - сказал на пресс-конференции Карло Вече, первооткрыватель документов.
Исследование семейной истории да Винчи затруднено, потому что до сих пор была возможность правильно составить генеалогическое древо только по линии отца да Винчи. Другие историки выдвинули гипотезу, что мать да Винчи была сиротой, которая до встречи с Пьеро жила в брошенном деревенском доме, пишет Live Science.
Единственным известным фактом является то, что родители Леонардо не были женаты и он родился внебрачным ребенком в селении Анкиано, недалеко от города Винчи, который, в свою очередь, находится недалеко от Флоренции, в Тоскане.
Неизвестные ранее документы были обнаружены историком при проведении исследований в архивах Флоренции. Среди документов - сертификат за подписью Пьеро об освобождении Катерины из рабства. Дата документа - 2 ноября 1452 года, примерно за полгода до этого у мужчины родился сын Леонардо.
"Нотариус, который освободил Катерину, был тем самым человеком, который любил ее, когда она была еще рабыней, и от которого впоследствии у нее родился этот ребенок", - сказал Вече.
До этого женщина была ткачихой и наемной кормилицей, а значит, Леонардо не первый ее ребенок.
Правда, не все историки согласны с гипотезой Вече, говоря, что имя Катерина в то время было популярным для рабынь, поэтому этот документ мог относиться к любой другой рабыне.
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