Почему мы стали носить штаны?

Исследователь Сара Скола, возможно, отвечает на эти вопросы. Она описывает штаны, найденные в Китае в 2014 году. По мнению археологов, они являются самыми старыми образцами найденных брюк. Им около 3000 лет.

Сами штаны не содержали подсказок, в каких ситуациях их использовали. Но такие подсказки были найдены рядом с ними. Древние штаны нашли вместе со сбруей и оружием - луком и топором. Это означает, что владелец штанов, скорее всего, ездил верхом и охотился на животных. В штанах было легче садиться на лошадь и ездить верхом.

Senākās zināmās bikses pasaulē Фото: Archaeological Institute/ M. Wagner

Штаны также существовали в культуре Древней Греции и Рима, где их также носили всадники, чтобы не натирать ноги.

Более того, штаны, найденные в Китае, не только практичны, но и украшены вышивкой, которая имеет только декоративное значение.

Будут ли это самые старые найденные штаны в мире, зависит от того, как что мы определяем, как штаны. Например, у человека, чьи останки были найдены в 1991 году, на ногах были лосины из козьей шкуры. Он жил около 5300 лет назад.