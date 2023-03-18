В Рижском зоопарке проходят дни тюленей

В дни тюленей у посетителей будет возможность не только больше узнать об этих млекопитающих Балтийского моря, но и творчески проявить себя.

Особое внимание на мероприятии будет уделено детенышам тюленей - процессу их роста, выживанию в дикой природе, - а также тому, какие действия правильны при обнаружении тюленя на берегу.

У посетителей будет возможность сравнить состав человеческого и тюленьего материнского молока, а также проверить, можно ли поднять тюленя на разных стадиях его развития.

В мастерской будет возможность изготовить самодельную тюленью корону - KRonis. Новинкой станет мастерская трафаретной печати, где под руководством иллюстратора Мары Вишки можно будет напечатать на тканевой сумке или футболке особый "тюлений" дизайн.

В конце января у обитающих в зоопарке тюленей Пуйки и Кристы родился малыш. Очень скоро он станет достаточно взрослым для того, чтобы отправиться в Балтийское море вести самостоятельную жизнь. Это произойдет вскоре после дней тюленей.