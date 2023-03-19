В субботу за рулем оказались 13 пьяных водителей; возбуждено 9 уголовных дел

Еще один уголовный процесс начат в связи с подозрением на управление транспортным средством под действием наркотических веществ.

Кроме тог за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, сообщили в Государственной полиции.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 505 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 178 за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за управление транспортным средством или обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 1,5 промилле.

Госполиция в Twitter напоминает, что уголовная ответственность предусмотрена также за управление транспортным средством или обучение вождению в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.

Транспортное средство, принадлежащее лицу, совершившему уголовное правонарушение, подлежит конфискации, если лицо управляло им в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проверки на наличие в организме опьяняющих веществ.