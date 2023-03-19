За истекшие сутки было начато 13 процессов об административных правонарушениях и девять уголовных производств в связи с управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии, сообщили в Государственной полиции.
В субботу за рулем оказались 13 пьяных водителей; возбуждено 9 уголовных дел
Еще один уголовный процесс начат в связи с подозрением на управление транспортным средством под действием наркотических веществ.
Кроме тог за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, сообщили в Государственной полиции.
Всего в сфере дорожного движения вынесено 505 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 178 за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.
Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за управление транспортным средством или обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 1,5 промилле.
Госполиция в Twitter напоминает, что уголовная ответственность предусмотрена также за управление транспортным средством или обучение вождению в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.
Транспортное средство, принадлежащее лицу, совершившему уголовное правонарушение, подлежит конфискации, если лицо управляло им в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проверки на наличие в организме опьяняющих веществ.
Ранее RUS TVNET уже писал, что 7 марта правительство решило безвозмездно передать первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей воинским частям Министерства обороны Украины. Это привлекло внимание мировых СМИ - в частности, ВВС, The New York Times и других.
Как заявил министр финансов Арвил Ашераденс, от идеи до воплощения прошло чуть больше месяца. К процессу активно подключились Служба государственных доходов, правительство, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.
В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества. Это еще один способ, которым Латвия поможет Украине в борьбе с российской агрессией.
По словам представителя общества Agendum и основателя Twitter-конвоя Рейниса Познякса, это важная поддержка для Украины, ведь каждая машина на фронте - это спасенная жизнь. Передача автомобилей, утвержденная правительством во вторник, является очень хорошей новостью для пяти воинских частей и трех медицинских учреждений.
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