Депутат Сейма Глория Гревцова в субботу, 18 марта, побывала с визитом на факультете социальных наук Латвийского университета, свидетельствует ее пост в Facebook.
Фото ⟩ Визит Гревцовой в ЛУ вызвал бурю дискуссий в соцсетях
По наблюдениям портала TVNET, ее визит в университет вызвал бурю дискуссий в соцсетях.
"Интересно, кому пришла в голову идея эту хроническую, подсудную лгунью звать общаться с будущими журналистами?" - спрашивает один из пользователей Twitter.
"Журналистам может пригодиться освоить на практике навык распознавать ложь", - указывает другой.
Izskatās, ka Glorija bijusi kādā no augstskolām.— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) March 18, 2023
Interesanti, kuram ienāktu prātā šo hronisko, tiesājamo meli aicināt runāties ar topošajiem žurnālistiem? pic.twitter.com/7bnsnQEKnd
Как указали на факультете социальных наук ЛУ, ежегодно в рамках курса "Методы сбора информации в журналистике" организуется учебная пресс-конференция, на которую студенты приглашают депутатов, министров, спикеров государственных и муниципальных структур и других часто интервьюируемых в СМИ людей.
В этом году студенты решили пригласить Раумонда Граубе и Глорию Гревцову.
Им студенты задавали серьезные, продуманные вопросы, и после этого интервью анализировали с преподавателями.
Напомним, депутат Сейма Глория Гревцова, которая была признана судом виновной в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), вышла из партии "За стабильность!".
Как ранее сказал агентству LETA председатель фракции Алексей Росликов, такое решение Гревцова приняла после постановления суда приговорить ее к 160 часам общественных работ.
С другой стороны, Гревцова сообщила агентству LETA, что выход из партии не связан с приговором суда. Она сказала, что это было "независимое и взвешенное решение". Она также заявила, что не вернется ни в партию, ни во фракцию, даже если суд вынесет оправдательный приговор.
Гревцова продолжит работу в Сейме в качестве независимого депутата.
Выйдя из фракции, Гревцова стала первым независимым депутатом в Сейме этого созыва. Теперь во фракции партии "За стабильность" будет десять депутатов.
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