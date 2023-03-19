Фото ⟩ Визит Гревцовой в ЛУ вызвал бурю дискуссий в соцсетях

С другой стороны, Гревцова сообщила агентству LETA, что выход из партии не связан с приговором суда. Она сказала, что это было "независимое и взвешенное решение". Она также заявила, что не вернется ни в партию, ни во фракцию, даже если суд вынесет оправдательный приговор.