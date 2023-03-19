Вс, 19.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Визит Гревцовой в ЛУ вызвал бурю дискуссий в соцсетях

TVNET rus.tvnet.lv
,
Визит Гревцовой в ЛУ вызвал бурю дискуссий в соцсетях
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Edijs Pālens/LETA

Депутат Сейма Глория Гревцова в субботу, 18 марта, побывала с визитом на факультете социальных наук Латвийского университета, свидетельствует ее пост в Facebook.

По наблюдениям портала TVNET, ее визит в университет вызвал бурю дискуссий в соцсетях.

"Интересно, кому пришла в голову идея эту хроническую, подсудную лгунью звать общаться с будущими журналистами?" - спрашивает один из пользователей Twitter.

"Журналистам может пригодиться освоить на практике навык распознавать ложь", - указывает другой.

Как указали на факультете социальных наук ЛУ, ежегодно в рамках курса "Методы сбора информации в журналистике" организуется учебная пресс-конференция, на которую студенты приглашают депутатов, министров, спикеров государственных и муниципальных структур и других часто интервьюируемых в СМИ людей.

В этом году студенты решили пригласить Раумонда Граубе и Глорию Гревцову.

Им студенты задавали серьезные, продуманные вопросы, и после этого интервью анализировали с преподавателями.

Напомним, депутат Сейма Глория Гревцова, которая была признана судом виновной в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), вышла из партии "За стабильность!".

Как ранее сказал агентству LETA председатель фракции Алексей Росликов, такое решение Гревцова приняла после постановления суда приговорить ее к 160 часам общественных работ.

С другой стороны, Гревцова сообщила агентству LETA, что выход из партии не связан с приговором суда. Она сказала, что это было "независимое и взвешенное решение". Она также заявила, что не вернется ни в партию, ни во фракцию, даже если суд вынесет оправдательный приговор.

Гревцова продолжит работу в Сейме в качестве независимого депутата.

Выйдя из фракции, Гревцова стала первым независимым депутатом в Сейме этого созыва. Теперь во фракции партии "За стабильность" будет десять депутатов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх