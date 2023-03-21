В конце марта в небе можно будет наблюдать "парад планет"

Ожидается, что Юпитер не будет виден после 28 марта, поэтому всем, кто хочет стать свидетелем этого редкого события, рекомендуется сделать это до этой даты. Правда, чтобы увидеть все пять планет в одну ночь, необходимо дождаться подходящего момента, а на горизонте не должно быть никаких препятствий - в том числе облаков.

Некоторые из этих планет также будут видны в небе над городом. Например, Венеру будет легче всего заметить невооруженным глазом, так как это третий по яркости объект на небе после Луны и Солнца.

Такие планеты, как Уран и Меркурий, будет труднее обнаружить; чтобы это получилось, вам придется покинуть город и его световое загрязнение, а также убедиться, что небо чистое от облаков. Если это сделано, то следует внимательно наблюдать за западным горизонтом вскоре после захода солнца. Юпитер и Меркурий должны появиться близко к горизонту.

Хотя и большинство планет будет видно невооруженным глазом, вам понадобится бинокль или даже телескоп, чтобы увидеть Уран.

Самый простой способ идентифицировать планеты - с помощью различных астрономических приложений, таких как Sky Tonight или SkySafari.