Порноактер удивлен тому, что женщинам платят больше: "Им достаточно лишь постонать"

"Надо сказать, что первые режиссеры меня сами нашли. Предложили сняться, попробовать, и я снялся в простом порно. Я доверяю жизни, и она меня никогда не подводила. Если мне предлагают что-то интересное, я лучше пожалею о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Это мой девиз по жизни", - говорит порноактер.

Есть важный нюанс, который до сих пор поражает Виктора, и, похоже, это одна из немногих профессий, где женщинам платят больше, чем мужчинам:

"Меня всегда смущало, что актрисам платят больше.

Между прочим, им надо меньше делать. Достаточно лишь немного постонать. А у парней все на виду. Мы не можем имитировать возбуждение, мы должны заставить все работать, и мы обеспечиваем это сами".

Он говорит, что коллеги бывают разными - бывают очень профессиональные партнеры, с которыми приятно работать, а бывают и те, кому их работа явно не нравится. "Есть те, которые сразу спрашивают, чем могут помочь или поддержать во всем процессе, а бывают такие симпатичные куколки, которых вообще ничего не интересует, а когда звук не записывается, они ложатся под тебя и начинают говорить о своем саду в деревне... А ты в этот момент стараешься и не можешь больше терпеть и говоришь: "Слушай, если не можешь помочь, так молчи!", - дает Виктор представление о своей профессии.

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