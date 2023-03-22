В ряде самоуправлений могут объявить ЧС из-за елового короеда

Вчера, 21 марта, Совет по кризисному управлению поддержал предложение Министерства земледелия об объявлении ЧС в ряде самоуправлений. Ожидается, что окончательное решение будет принято на заседании правительства 28 марта.

Согласно информации Латвийского государственного института лесного хозяйства "Силава", в прошлом году наблюдалась очень высокая активность короеда. По прогнозам, есть риск массового уничтожения еловых лесов в Видземе, а также значительное увеличение угрозы еловым лесам в других районах Латвии.

По словам главного по охране леса и пожаротушению предприятия Latvijas valsts meži Эдийса Лейшавниекса "наибольшей угрозой являются регионы Латгалии и Видземе, где, по данным прошлогоднего мониторинга, было также нанесено больше всего вреда".

Министерство земледелия провело дополнительную оценку ситуации, выяснив, какие виды хозяйственной деятельности необходимо ограничить и какие меры по охране леса нужно предпринять, чтобы предотвратить масштабные повреждения короедом.