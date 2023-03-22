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В ряде самоуправлений могут объявить ЧС из-за елового короеда

rus.tvnet.lv
В ряде самоуправлений могут объявить ЧС из-за елового короеда
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Mi St

На следующей неделе в ряде самоуправлений Видземе, Курземе, Земгале и Латгале могут объявить чрезвычайную ситуацию (ЧС), чтобы ограничить ущерб еловым лесам, наносимый еловым восьмизубым короедом, сообщает RUS LSM. 

Вчера, 21 марта, Совет по кризисному управлению поддержал предложение Министерства земледелия об объявлении ЧС в ряде самоуправлений. Ожидается, что окончательное решение будет принято на заседании правительства 28 марта.

Согласно информации Латвийского государственного института лесного хозяйства "Силава", в прошлом году наблюдалась очень высокая активность короеда. По прогнозам, есть риск массового уничтожения еловых лесов в Видземе, а также значительное увеличение угрозы еловым лесам в других районах Латвии.

По словам главного по охране леса и пожаротушению предприятия Latvijas valsts meži Эдийса Лейшавниекса "наибольшей угрозой являются регионы Латгалии и Видземе, где, по данным прошлогоднего мониторинга, было также нанесено больше всего вреда".

Министерство земледелия провело дополнительную оценку ситуации, выяснив, какие виды хозяйственной деятельности необходимо ограничить и какие меры по охране леса нужно предпринять, чтобы предотвратить масштабные повреждения короедом.

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