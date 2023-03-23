Известно, какой по счету на "Евровидении" выступит Латвия

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Первый полуфинал состоится 9 мая, а финал - 13 мая.

На 67-м международном конкурсе песни "Евровидение" песня Латвии будет исполнена в первом полуфинале 9 мая. Сербия, Швеция, Ирландия, Молдова, Швейцария, Норвегия, Израиль, Португалия, Нидерланды, Хорватия, Финляндия, Азербайджан, Мальта и Чехия также примут в нем участие. Второй полуфинал "Евровидения" пройдет 11 мая, финал - 13 мая. Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.

Напомним, в прошлом году представители Латвии группа Citi Zēni выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.