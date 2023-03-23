На 17-й международной конференции по космическим операциям (17th International Conference of Space Opperations), которая прошла с по 10 марта в Дубае, студент программы бакалавриата Вентспилсской высшей школы программы "Электронная инженерия" Родриго Лауринович вместе с командой OPS-SAT Европейского космического агентства (ЕКА) получил международный награду SpaceOps (International SpaceOps Award for Outstanding Achievement) за выдающиеся достижения.
Латвийский студент получил награду международного уровня в области космических исследований
OPS-SAT, возглавляемый Дэвидом Эвансом, является первой в мире миссией, посвященной совершенствованию операций миссии и тестированию новых технологий управления спутниками.
OSP-SAT также был первым наноспутником, принадлежащим и управляемым ЕКА. В 2019 году, после успешного запуска спутника, миссия достигла своей цели - предоставить возможность проводить эксперименты по критически важным операциям во время полета. Были продемонстрированы совершенно новые прототипы коммуникации, которые затем использовались и в дальнейших миссиях ЕКА.
Родриго проходит стажировку в ЕКА с 1 марта 2022 года.
Он первый студент из Латвии, который получил возможность пройти стажировку в ЕКА.
Основные задачи Родриго до сих пор заключались в том, чтобы поддерживать спутник "живым" с помощью нестандартного подхода, когда путем экспериментов меняется физическая структура системы с целью оптимизации. Вместе с командой он занимался решением проблем, которые заключались в массовом повреждении файлов за последние месяцы. Родриго признается, что недостатка в работе нет и интерес к ней не пропадает, ведь приходится выполнять разные уникальные задачи.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!