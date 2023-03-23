В воскресенье, 26 марта, в Латвии впервые будет отмечаться день Ливского наследия. В честь этого Овишский маяк также символически расскажет миру о жизни малочисленного, но духовно богатого народа у Балтийского моря. Маяк будет открыт весь день для посетителей, чтобы насладиться весенним видом, а в сумерках будет подсвечиваться зеленым, белым и синим светом.
Овишский маяк загорится цветами флага ливов
Ливский институт Латвийского университета в сотрудничестве с Латвийской национальной комиссией ЮНЕСКО и Латвийским национальным культурным центром объявил 2023 год Годом Ливского наследия. Его цель - привлечь внимание к ливским корням Латвии. В первое воскресенье после весеннего солнцестояния, которое в этом году будет 26 марта, День ливского наследия впервые будет отмечаться в регионах, когда-то населенных ливами.
Овиши - первая деревня на территории ливского побережья, если смотреть из Вентспилса в сторону Колки. Происхождение названия точно не ясно, но одна из версий гласит, что топоним Овишу происходит от ливского слова ovist (колючий). Сами ливы называют Овиши Pațikmō.
О днях Ливского наследия рассказывает Валтс Эрнштрейтс, директор Ливского института ЛУ: "Показывая ливскую принадлежность регионов, здания учреждений, дома людей будут украшены ливскими флагами, цветами ливов также будут украшены Латвийская национальная библиотека, Рижская дума, Сигулдсский мост через Гаую, а также концертный зал Latvija в Вентспилсе".
Объявленные на данный момент события и места, которые будут украшены ливским флагом, отмечены на карте, которую можно найти на сайте libiesugads.lv.
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