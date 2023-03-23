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Овишский маяк загорится цветами флага ливов

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Овишский маяк загорится цветами флага ливов
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Фото: Publicitātes foto

В воскресенье, 26 марта, в Латвии впервые будет отмечаться день Ливского наследия. В честь этого Овишский маяк также символически расскажет миру о жизни малочисленного, но духовно богатого народа у Балтийского моря. Маяк будет открыт весь день для посетителей, чтобы насладиться весенним видом, а в сумерках будет подсвечиваться зеленым, белым и синим светом.

Ливский институт Латвийского университета в сотрудничестве с Латвийской национальной комиссией ЮНЕСКО и Латвийским национальным культурным центром объявил 2023 год Годом Ливского наследия. Его цель - привлечь внимание к ливским корням Латвии. В первое воскресенье после весеннего солнцестояния, которое в этом году будет 26 марта, День ливского наследия впервые будет отмечаться в регионах, когда-то населенных ливами.

Овиши - первая деревня на территории ливского побережья, если смотреть из Вентспилса в сторону Колки. Происхождение названия точно не ясно, но одна из версий гласит, что топоним Овишу происходит от ливского слова ovist (колючий). Сами ливы называют Овиши Pațikmō.

Валтс Эрнштрейтс, директор Ливского института ЛУ (в центре слева) и Арти Хилпус, бывший посол Эстонии в Латвии, вместе с представителями ливской общины в августе 2020 года
Валтс Эрнштрейтс, директор Ливского института ЛУ (в центре слева) и Арти Хилпус, бывший посол Эстонии в Латвии, вместе с представителями ливской общины в августе 2020 года Фото: Facebook/Valts Ernštreits

О днях Ливского наследия рассказывает Валтс Эрнштрейтс, директор Ливского института ЛУ: "Показывая ливскую принадлежность регионов, здания учреждений, дома людей будут украшены ливскими флагами, цветами ливов также будут украшены Латвийская национальная библиотека, Рижская дума, Сигулдсский мост через Гаую, а также концертный зал Latvija в Вентспилсе".

Объявленные на данный момент события и места, которые будут украшены ливским флагом, отмечены на карте, которую можно найти на сайте libiesugads.lv.

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